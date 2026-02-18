Carnaval récord en el país, impacto moderado en el Chaco: contrastes en la marea turística

El Carnaval 2026 dejó números inéditos. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron tres millones de turistas, 7,2% más que en 2025, con un impacto económico directo de $1.007.793 millones, superando por primera vez el billón de pesos en gasto turístico durante este feriado. El crecimiento se dio en un contexto económico restrictivo, lo que refuerza el carácter resiliente del turismo interno. El gasto total aumentó 6% a precios constantes respecto del año anterior, aunque el gasto diario promedio —$ 111.605 por persona— cayó 7,7%. La estadía, en cambio, se extendió levemente: pasó de 2,8 a 3 días.

EL CHACO: TURISMO CULTURAL Y PASO INTERMEDIO

En la provincia, la ocupación hotelera promedio fue de 44,2%, con marcadas diferencias regionales. El Impenetrable lideró con 63,3%, seguido por el Litoral con 46,8%, mientras que el Centro‑Sudoeste registró 22,5%. El gasto promedio por turista se estimó en $77.500, con una estadía media de dos días. El perfil predominante fue el de turismo de paso, aunque con fuerte presencia de eventos culturales y carnavales en múltiples localidades. Entre las celebraciones destacadas estuvieron los carnavales de Las Palmas, General Pinedo, Lapachito, Castelli, Puerto Tirol, Makallé, Machagai, Quitilipi, Villa Ángela, Barranqueras, Margarita Belén, Basail, Las Breñas, Napenay, Presidencia de la Plaza y Sáenz Peña. En Resistencia, la Feria del Libro Chacú Guaraní y las actividades en el Domo del Centenario y el Parque de la Democracia convocaron a gran cantidad de público, además del evento Cucher Stream.

UN PAÍS EN MOVIMIENTO

Fue un fin de semana atravesado por calor, lluvias y tormentas intermitentes, típicas de febrero, pero el clima ya no aparece como factor determinante en la decisión de viajar. El movimiento nacional fue intenso por vía aérea: Aerolíneas Argentinas y JetSmart transportaron 313.000 pasajeros en cuatro días, más de 220.000 de ellos por la empresa de bandera. También se registró un aumento de 27% en los viajes desde Uruguay hacia Argentina, según Buquebus.

En rutas nacionales hubo tránsito intenso, especialmente hacia la Costa Atlántica, con picos de hasta 2000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata por las rutas 2 y 11. La Agencia Nacional de Seguridad Vial implementó restricciones a camiones para ordenar la circulación. El informe del Ineco‑UADE estimó que una familia tipo necesitó $1.265.013 para vacacionar dentro del país, equivalente a 74% del salario promedio Ripte, manteniendo prácticamente el mismo esfuerzo real que en 2025.

Los feriados de Carnaval tuvieron un movimiento turístico récord. Foto: Damián Cáceres.

UN FERIADO CONSOLIDADO

Con quince años consecutivos en el calendario oficial tras décadas de ausencia, el Carnaval se consolida como uno de los motores turísticos más importantes del verano argentino. En un escenario de ingresos ajustados, promociones en hotelería y transporte, y consumidores atentos al precio, el país volvió a moverse. Y esta vez lo hizo con cifras récord.

Fuente: Diario Norte