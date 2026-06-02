Se desarrolló la edición especial de “Estilo Urbano” del Mercado Comunitario de Emprendedores

Para este próximo fin de semana ya adelantan que se reeditará esta

propuesta en el Galpón “G”.

El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) se realizó en el Galpón

“G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa este sábado 30 y

domingo 31 de mayo. Participaron más de 80 emprendedores de esta

edición especial de “Estilo Urbano”, que combinaba creatividad, cultura

urbana y producción local. El próximo fin de semana también se replicará

esta propuesta.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR), Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de

Empleo, señaló que este espacio de comercialización y encuentro para el

sector emprendedor sigue creciendo a partir del éxito de las jornadas.

De esa manera, cada vez más sectores se incorporan, lo que permite

generar iniciativas como la de esta edición especial de moda urbana,

tatuajes y piercings. De igual manera, un nuevo sector exclusivo por el

Mundial de Fútbol, el cual estará acompañando las ediciones hasta que

culmine el campeonato.

La Selección Argentina es la defensora del título adjudicado en Qatar 2022,

por ese motivo se pensó esto para alentarla, “ya que allí se encuentran todo

tipo de productos y accesorios, así como también los álbumes y las figuritas

para coleccionar”, indicó Vicentín.

Puntualizó en ello ya que están causando furor en estos momentos previos

a que comience el campeonato, que se pondrá en marcha el jueves 11 de

junio. Especialmente, los niños y adolescentes buscan llenarlos, incluso se

organizan jornadas para intercambiar, por eso se decidió integrar este

sector.

Lo mismo que “el de mascotas”, ya que “muchas personas concurren al

Galpón “G” con ellas, así que, en respuesta a la demanda, se habilitó ese

espacio, donde encontrarán accesorios y todo tipo de artículos.

La funcionaria, por último, invitó a las familias a visitar los

emprendimientos que conforman el Mercado Comunitario, donde “se

encuentran también stands gastronómicos, espacio donde, está la ganadora

del certamen de las empanadas, así como también cafeterías y cervecerías”.

Asimismo, artesanías, viveros, juegos para los niños, entre otros. En ese

sentido, añadió que en las redes del MCE está toda la información para

quienes estén interesados en conocer más de esta iniciativa.

El Gobierno de Formosa, mediante su impulso, acompaña a los

trabajadores independientes y emprendedores y genera una opción más de

comercialización, esparcimiento y recreación familiar, a través de la cual se

apuntala a la economía local.