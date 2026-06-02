Se desarrolló la edición especial de “Estilo Urbano” del Mercado Comunitario de Emprendedores

Para este próximo fin de semana ya adelantan que se reeditará esta
propuesta en el Galpón “G”.
El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) se realizó en el Galpón
“G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa este sábado 30 y
domingo 31 de mayo. Participaron más de 80 emprendedores de esta
edición especial de “Estilo Urbano”, que combinaba creatividad, cultura
urbana y producción local. El próximo fin de semana también se replicará
esta propuesta.
En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR), Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de
Empleo, señaló que este espacio de comercialización y encuentro para el
sector emprendedor sigue creciendo a partir del éxito de las jornadas.
De esa manera, cada vez más sectores se incorporan, lo que permite
generar iniciativas como la de esta edición especial de moda urbana,
tatuajes y piercings. De igual manera, un nuevo sector exclusivo por el
Mundial de Fútbol, el cual estará acompañando las ediciones hasta que
culmine el campeonato.
La Selección Argentina es la defensora del título adjudicado en Qatar 2022,
por ese motivo se pensó esto para alentarla, “ya que allí se encuentran todo
tipo de productos y accesorios, así como también los álbumes y las figuritas
para coleccionar”, indicó Vicentín.
Puntualizó en ello ya que están causando furor en estos momentos previos
a que comience el campeonato, que se pondrá en marcha el jueves 11 de
junio. Especialmente, los niños y adolescentes buscan llenarlos, incluso se
organizan jornadas para intercambiar, por eso se decidió integrar este
sector.
Lo mismo que “el de mascotas”, ya que “muchas personas concurren al
Galpón “G” con ellas, así que, en respuesta a la demanda, se habilitó ese
espacio, donde encontrarán accesorios y todo tipo de artículos.
La funcionaria, por último, invitó a las familias a visitar los
emprendimientos que conforman el Mercado Comunitario, donde “se
encuentran también stands gastronómicos, espacio donde, está la ganadora
del certamen de las empanadas, así como también cafeterías y cervecerías”.
Asimismo, artesanías, viveros, juegos para los niños, entre otros. En ese
sentido, añadió que en las redes del MCE está toda la información para
quienes estén interesados en conocer más de esta iniciativa.
El Gobierno de Formosa, mediante su impulso, acompaña a los
trabajadores independientes y emprendedores y genera una opción más de
comercialización, esparcimiento y recreación familiar, a través de la cual se
apuntala a la economía local.