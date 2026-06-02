Se realiza el dictado de la Especialización Técnica en Electromedicina

Tras el lanzamiento de esta carrera de formación impulsada por el
Gobierno de Formosa, ya comenzaron las clases en las instalaciones del
Instituto Politécnico.“En este primer mes de cursada, los estudiantes están
dando contenidos básicos para nivelar los conocimientos que poseen”, se
informó.
La Especialización Técnica en Electromedicina es una iniciativa que forma
parte de un convenio de cooperación interinstitucional, desarrollada a partir
del trabajo conjunto entre el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto
Marcelo Zorrilla” (IPF), el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Provincial de Laguna
Blanca (UPLaB) y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.
Esta especialización tiene una duración de diez meses, de las cuales dos son
destinados al curso introductorio. Las clases se dictan en el IPF y, respecto
a ello, su coordinadora Constanza Román brindó más detalles a la Agencia
de Noticias Formosa (AGENFOR).
En principio, declaró que se finalizó “con el primer mes de cursado que
corresponde a la etapa introductoria, donde se brindan los contenidos
básicos para nivelar los conocimientos que los estudiantes poseen”.
Y confirmó que “son 15 egresados de diferentes instituciones de la
provincia los que están haciendo esta especialización”; y especificó que
“hay tres módulos en la primera parte”. En ese sentido, pormenorizó que
“en el primero ellos visitaron los hospitales; en el segundo se están dando
los conocimientos básicos de redes y el tercero, verán los contenidos sobre
electrónica, los cuales se dictarán en la Secretaría de Ciencia y
Tecnología”.
La coordinadora valoró que esta formación local en electromedicina, que
fue posible lanzarla gracias a la unión de los equipos de trabajo de cada uno
de los organismos e instituciones, es solventada con recursos provinciales.
En ese punto, acotó que, dentro de los servicios que financia el Gobierno de
Formosa, está “el transporte ya que las clases son en el Instituto, además
del comedor como también lo tienen los demás estudiantes que cursan
carreras” en esa institución ubicada en la Ruta Nacional N° 81, kilómetros
1190, de la ciudad capital.
Y agregó, finalmente, que “el cursado de esta especialización es intensivo,
ya que las clases van “desde las 8 a 17 horas”.