Se realiza el dictado de la Especialización Técnica en Electromedicina

Tras el lanzamiento de esta carrera de formación impulsada por el

Gobierno de Formosa, ya comenzaron las clases en las instalaciones del

Instituto Politécnico.“En este primer mes de cursada, los estudiantes están

dando contenidos básicos para nivelar los conocimientos que poseen”, se

informó.

La Especialización Técnica en Electromedicina es una iniciativa que forma

parte de un convenio de cooperación interinstitucional, desarrollada a partir

del trabajo conjunto entre el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto

Marcelo Zorrilla” (IPF), el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría

de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Provincial de Laguna

Blanca (UPLaB) y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.

Esta especialización tiene una duración de diez meses, de las cuales dos son

destinados al curso introductorio. Las clases se dictan en el IPF y, respecto

a ello, su coordinadora Constanza Román brindó más detalles a la Agencia

de Noticias Formosa (AGENFOR).

En principio, declaró que se finalizó “con el primer mes de cursado que

corresponde a la etapa introductoria, donde se brindan los contenidos

básicos para nivelar los conocimientos que los estudiantes poseen”.

Y confirmó que “son 15 egresados de diferentes instituciones de la

provincia los que están haciendo esta especialización”; y especificó que

“hay tres módulos en la primera parte”. En ese sentido, pormenorizó que

“en el primero ellos visitaron los hospitales; en el segundo se están dando

los conocimientos básicos de redes y el tercero, verán los contenidos sobre

electrónica, los cuales se dictarán en la Secretaría de Ciencia y

Tecnología”.

La coordinadora valoró que esta formación local en electromedicina, que

fue posible lanzarla gracias a la unión de los equipos de trabajo de cada uno

de los organismos e instituciones, es solventada con recursos provinciales.

En ese punto, acotó que, dentro de los servicios que financia el Gobierno de

Formosa, está “el transporte ya que las clases son en el Instituto, además

del comedor como también lo tienen los demás estudiantes que cursan

carreras” en esa institución ubicada en la Ruta Nacional N° 81, kilómetros

1190, de la ciudad capital.

Y agregó, finalmente, que “el cursado de esta especialización es intensivo,

ya que las clases van “desde las 8 a 17 horas”.