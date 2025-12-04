Santiago del Moro habló de la nueva edición de Gran Hermano: “Eso no me lo banco”

Gran Hermano: Generación Dorada se prepara volver a la pantalla de Telefe. Esta vez, el reality sorprende y pretende aislar en la casa a famosos y gente no conocida durante meses, lo que llamó la atención del público.

En diálogo con LAM, Santiago del Moro, conductor del ciclo, reveló detalles de cómo será esta nueva edición y fue contundente de lo que espera.

La Mona Jiménez, cantante.

Informate más

La Mona Jiménez debió pasar por el quirófano: cómo se encuentra de salud

“Gran Hermano no es un programa más, no es un reality más. No es que vas a bailar o a cocinar y te volvés a tu casa. Ahí tenés que ir a convivir, a bancártela con gente que no conocés”, arrancó diciendo Del Moro.

Además, se refirió cómo es el aislamiento: “Son muchos días, es mucho tiempo. Entonces no es un formato para cualquiera. Para mí, es fundamental que la gente que vaya ahí tenga ganas de estar”, agregó.

Venía todo tranquilo, hasta que Santiago lanzó una picante frase sobre aquellos que intentan negociar cuántas semanas se quedarían dentro de la casa: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.

Además, aprovechó para decir qué espera de los concursantes: “Toda la gente que vaya, sea famosa o no, tiene que ir con ganas de jugar y quedarse hasta el último día. Porque si no, le sacaría la posibilidad a una persona que tenga ganas de entrar. Hay miles de anotados y no sería justo”.

“Digo esto porque hay muchos fantasmas detrás de los realities, que van y arreglan por una, dos, tres semanas. No es lo que buscamos, no es lo que soñamos”, cerró el presentador, tajante.

Lo cierto es que falta cada vez menos para que empiecen los castings presenciales y se empiecen a definir quiénes serán los elegidos para ser parte de esta nueva edición.