Rosalía se presentará en el Movistar Arena: fechas y cómo comprar entradas

La cantante española ofrecerá dos conciertos el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, dentro del marco de la gira Lux Tour 2026. Las entradas estarán disponibles a través del sitio web del Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes Santander se realizará el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 16 h, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés, mientras que la venta general comenzará el jueves 11 de diciembre a la misma hora.

Tras el éxito global de Motomami, LUX marca un cambio hacia lo sinfónico y experimental, destacándose por un despliegue barroco tanto en la música como en lo visual. Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor, el disco incluye canciones en 14 idiomas y ya se posiciona como uno de los lanzamientos más potentes de Rosalía en plataformas digitales.

Su vínculo con Buenos Aires se fortaleció durante su reciente paso por la ciudad, cuando asistió a un show de Cindy Cats, registró material junto a Mariana Enríquez, recorrió lugares icónicos y se reunió con Charly García. Uno de los momentos más comentados fue su subida al Obelisco, desde donde se tomó fotos y filmó escenas para el videoclip de Reliquia, tema en el que menciona a la ciudad.

Con 42 conciertos programados en 17 países, el Lux Tour 2026 será la gira más extensa de Rosalía como cabeza de cartel. El reencuentro con el público argentino, dos años después de su participación en Lollapalooza Argentina y tres años tras sus históricas funciones en el Movistar Arena, anticipa un show memorable y único.