El descargo de Laurita Fernández por los rumores sobre “beboteo” a Nico Occhiato

La tradicional tapa de los personajes del año de Revista Gente volvió a convertirse en un semillero de polémicas. Esta vez, el foco estuvo puesto en un triángulo inesperado que involucró a Flor Jazmín Peña, Laurita Fernández y Wanda Nara, con Nico Occhiato como el protagonista involuntario del escándalo.

Yanina Latorre contó que notó celosa a Flor Jazmín Peña, que habría dicho frases como: “acaba de pasar algo”, “la que me tengo que fumar” y “hay cada una”. “Esto es así: ella venía incómoda porque Laurita Fernández, semidesnuda, a alguien le dijo ‘qué bueno que está Nico Occhiato’, y parece que lo escuchó“, sumó la rubia.

La escandalosa versión llenó de comentario negativos la cuenta de Instagram de la actriz, que tras las críticas feroces decidió hablar. “Es mentira. Es falso. Me encanta la pareja de Flor y Nico. Y me hace sentir mal que inventen eso”, lanzó en las redes. Días atrás, Fernández también había sido vinculada a Martín Bossi, su compañero de “La cena de los tontos”.

La primera famosa señalada por los usuarios fue Julieta Poggio, quien se sintió muy mal con los mensajes de odio y el apodo “Tatiana”.

En el ciclo stream Rumis (La Casa), se mostró indignada por esos trascendidos y aseguró que con el conductor solamente se saludaron y no hubo ningún otro tipo de interacción. “Es refeo que me inventen algo así porque meterme en una relación, nada más alejado de mi vida”, comentó enojada.

En medio de su relato, la ex Gran Hermano se quebró e incluso contó que le mandó un mensaje a Flor Jazmín Peña, la novia de Occhiato para despejar cualquier conflicto.

“Me parece injusto, yo sé quién es (la persona que coqueteó con Nico) y no lo van a decir, y ya está, queda como que fui yo”, lamentó la rubia. Y, entre lágrimas, sumó: “No me gusta que me acusen de Tatiana, ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”.