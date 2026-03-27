Allanamientos en Chaco y Santa Fe: Desbaratan organización criminal tras violentas entraderas

Una investigación por robos bajo la modalidad de “entradera” permitió avanzar en el esclarecimiento de dos hechos de gran impacto económico ocurridos en Charadai (Chaco) y Guillermina (Santa Fe). Los operativos simultáneos derivaron en la detención de tres personas y el secuestro de armas.

Uno de los episodios tuvo lugar en Charadai, donde un productor rural fue víctima de un violento asalto en su vivienda, ocasión en la que los delincuentes se apoderaron de 95 mil dólares y cerca de 5 millones de pesos. El segundo hecho se registró este mes en Guillermina, Santa Fe, con características similares: una entradera violenta en la que los autores lograron sustraer aproximadamente 30 millones de pesos.

Las pesquisas apuntan a que ambos ilícitos fueron cometidos por la misma organización delictiva, dedicada a planificar este tipo de ataques con alto grado de violencia. Los operativos se concretaron este viernes en distintos puntos de la provincia del Chaco, con intervención del Equipo Fiscal y el Juzgado de Garantías.

Como resultado, tres personas fueron detenidas y se secuestraron armas de fuego, municiones de distintos calibres, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. También se incautaron dos camionetas presuntamente vinculadas a los hechos investigados.

En otros domicilios se halló cartuchería y objetos que serán sometidos a pericias, mientras que algunos allanamientos no arrojaron resultados positivos.

La investigación continúa y las autoridades destacan que los procedimientos representan un paso clave en el desbaratamiento de una banda que habría protagonizado entraderas millonarias en la región.