Salud mental: el 6,5% de los argentinos convive con riesgo de trastorno

En su columna en Infobae al Mediodía, Daniela Blanco sostuvo que el 6,5% de la población argentina enfrenta riesgo de padecer un trastorno de salud mental, de acuerdo a un informe reciente de la UBA, y remarcó la necesidad de políticas públicas y acciones concretas ante un fenómeno que afecta principalmente a jóvenes y sectores vulnerables.

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Durante el análisis que compartió con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard y Fede Mayol, Blanco subrayó que la crisis de salud mental atraviesa todas las capas sociales y se ha profundizado en los últimos años. “Es el tema”, afirmó. “Uno dice 6,5%, bueno, es menos del 10%, no es tanto, pero para un indicador como este es un montón”.

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El informe de la UBA y la salud mental como pandemia del siglo XXI

Blanco citó el último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA: “La famosa OPSA de la UBA revela que el 6,5% de la población enfrenta riesgo de un trastorno de salud mental”. Advirtió que esta problemática, durante años invisibilizada, hoy se reconoce como una “pandemia del siglo XXI”.

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Según la columnista, fenómenos como la hiperconectividad, el consumo de ultraprocesados, el sedentarismo y la soledad potencian el malestar psicológico. “En el Reino Unido, por ejemplo, crearon un Ministerio de la Soledad. Las neurodegenerativas se acrecientan y siguen progresivamente más intensas en adultos mayores solos que en personas mayores acompañadas”.

La especialista advirtió que la crisis se agrava en una sociedad que “va a ser cada vez más longeva, con una carga de enfermedad y con una carga de salud mental negativa”.

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Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.

El informe de la UBA revela que el 6,5% de los argentinos convive con riesgo de padecer un trastorno de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupos vulnerables y obstáculos en el acceso al tratamiento

Blanco remarcó que el estudio realizado por el OPSA sobre más de 2.200 personas identificó dos grupos especialmente vulnerables: “Las juventudes, 18-29, y quienes se perciben o tienen un nivel socioeconómico más bajo”. Detalló que el riesgo de ansiedad y depresión aumenta a menor nivel socioeconómico, y que muchas veces la percepción de “ir en barranca abajo” resulta tan angustiante como la realidad material.

En relación al acceso al tratamiento, la columnista denunció una paradoja: “En el país con más psicólogos y psicoanalistas por metro cuadrado, hay un conflicto en el acceso a la salud mental: solo el 29,15% está en tratamiento psicológico”. Alertó sobre el subdiagnóstico y la cantidad de personas que atraviesan situaciones severas sin diagnóstico ni acompañamiento profesional.

La columna también abordó los efectos de la crisis en la franja joven. “El grupo 18-29 es crítico. A menor nivel socioeconómico, más ansiedad, más depresión. Es un combo inexorable”, afirmó Blanco, y vinculó los datos con episodios recientes de violencia y crisis en adolescentes, como el caso de San Cristóbal, Santa Fe.

Sexualidad, virtualidad y consumo: un mapa de malestar contemporáneo

Blanco incluyó en su análisis la dimensión sexual y los cambios en la sociabilidad. “Solo el 15,8% se siente muy satisfecho con su vida sexual. El 26% declara insatisfacción o mucha insatisfacción”, detalló. “La satisfacción sexual tiene que ver con la plenitud. Calidad más que cantidad”, expresó la columnista al citar al doctor Ghedin.

Mujer con camisa gris y pantalón marrón claro, con expresión de cansancio, apoyada en una pared con la mano en la frente, en un interior con luz cálida

Solo el 15,8% de los argentinos se declara muy satisfecho con su vida sexual, reflejando un mapa de insatisfacción emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se refirió a la dificultad de los jóvenes para sociabilizar cara a cara y el crecimiento de los vínculos virtuales: “Los chicos hoy tienen mucho pánico de enfrentarse en el famoso baile. Hay muchas cosas que son muy difíciles de tramitar in person. La gente se analiza más online que presencial, y ahí también se rompe una circunstancia de análisis. Hay algo del vivo, del aquí y ahora, que te da el otro”.

La columna advirtió sobre el aumento del consumo de alcohol y marihuana en jóvenes y su relación con el malestar emocional: “No naturalicemos el consumo de marihuana. No está bien fumarse cinco fasos el finde”, enfatizó Blanco. “A mayor consumo de alcohol y drogas, aumenta el malestar emocional. Hay que hablar con los chicos sin eufemismos. El dedo levantado ya sabemos que no funciona”.

Finalmente, Blanco sugirió a familias y cuidadores atender al sedentarismo: “Siempre a un joven le podés sacar un celular y llevarlo a que transpire un poco. Que camine, que se ensucie, que se ponga en acción. Eso es muy importante para la salud física y mental”.