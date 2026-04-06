Carbohidratos que ayudan a reducir la grasa abdominal y mejorar el metabolismo, según expertos

Muchos creen que eliminar los carbohidratos es necesario para reducir la grasa visceral abdominal, pero expertos muestran que la clave está en el tipo de carbohidrato. Incluir carbohidratos complejos ricos en fibra puede contribuir a disminuir esta grasa y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 y problemas cardiacos, según destacó EatingWell.

La clave del bienestar: cómo encontrar tus propios valores con mindfulness

Te puede interesar:

La clave del bienestar: cómo encontrar tus propios valores con mindfulness

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda priorizar carbohidratos complejos y fibra para mejorar la salud metabólica y controlar la grasa abdominal. Una dieta rica en fibra ayuda a mantener niveles saludables de glucosa y previene complicaciones asociadas al exceso de grasa visceral. Su consumo regular permite controlar la grasa abdominal sin excluir los carbohidratos de la dieta, según nutricionistas citados por EatingWell.

La grasa visceral rodea órganos internos como el hígado y los intestinos. Su acumulación puede generar sustancias inflamatorias, aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y provocar complicaciones metabólicas graves.

Pérdida auditiva: cuáles son las 6 señales sutiles que los especialistas advierten no ignorar

Te puede interesar:

Pérdida auditiva: cuáles son las 6 señales sutiles que los especialistas advierten no ignorar

A diferencia de los carbohidratos simples, los complejos presentes en granos integrales, legumbres y tubérculos aportan fibra, ralentizan la digestión y mejoran la sensación de saciedad. Además, estabilizan la glucosa en sangre y promueven bacterias intestinales beneficiosas, lo que contribuye a reducir la grasa visceral y controlar el apetito.

Cómo los carbohidratos complejos contribuyen a la reducción de la grasa visceral

Obesidad abdominal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda priorizar carbohidratos ricos en fibra para controlar la grasa abdominal (Freepik)

La diferencia principal entre carbohidratos simples y complejos está en su estructura y velocidad de absorción. Los simples, presentes en ultraprocesados y golosinas, elevan rápidamente el azúcar en sangre.

Por qué el aceite de pescado puede ser un aliado en la quema de grasa, según un estudio

Te puede interesar:

Por qué el aceite de pescado puede ser un aliado en la quema de grasa, según un estudio

Los complejos liberan energía de forma gradual, favorecen la saciedad y contribuyen al equilibrio glucémico. Los especialistas, junto a la FDA, destacan que una dieta rica en carbohidratos complejos y fibra limita la grasa visceral y mejora el metabolismo.

Seis carbohidratos clave para reducir la grasa visceral

Batatas. Aportan betacaroteno y fibra. Una taza al horno contiene cerca de 7 gramos de fibra, lo que representa el 25% del consumo diario recomendado. Según Toby Amidor, dietista consultada por EatingWell, ayudan a sentirse satisfecho después de comerlas.

Avena. Destaca por su contenido de betaglucano, una fibra que mantiene la sensación de plenitud, mejora el tránsito intestinal y favorece una flora bacteriana saludable.

Cebada. Su combinación de betaglucano y almidón resistente promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas y contribuye a reducir el exceso de grasa abdominal.

Quinua. Se distingue por su aporte de proteína y fibra, lo que ayuda a controlar el apetito y evitar la acumulación de grasa en la cintura. Bess Berger, dietista registrada consultada por EatingWell, señaló que la quinua ofrece una buena dosis de proteína junto con fibra. Su magnesio favorece el manejo de la insulina y protege frente a la formación de grasa visceral.

Lentejas. Combinan 18 gramos de proteína por porción y una gran cantidad de fibra, lo que estabiliza la glucosa y reduce la inflamación asociada al aumento de grasa abdominal. Berger añadió que son una de las mejores opciones de carbohidratos para combatir la grasa visceral.

Porotos. Ofrecen fibra, proteína y variedad. “Los porotos tienen el triple beneficio para el control de peso: fibra, proteínas y un sabor delicioso”, afirmó Amidor. Diversos estudios asocian su consumo regular con cinturas más pequeñas y un mejor índice de masa corporal.

Una mesa de madera exhibe cuencos con batatas asadas, avena con bayas, cebada, quinua, lentejas y una mezcla de porotos, resaltando opciones alimenticias nutritivas.

Los carbohidratos complejos presentes en granos integrales, legumbres y tubérculos aportan fibra, estabilizan la glucosa y favorecen bacterias intestinales beneficiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para incorporar estos alimentos en la dieta diaria

Las batatas pueden asarse, prepararse en microondas o combinarse en cubos con porotos y especias en platos principales. La avena es versátil y se adapta a desayunos, panqueques, barras y galletas.

La cebada puede añadirse a sopas y ensaladas, o utilizarse como acompañamiento. La quinua funciona como base para tazones, burritos o versiones alternativas de risotto.

Las lentejas, que requieren menor tiempo de cocción, son ideales para sopas o mezcladas con carne molida en hamburguesas ricas en fibra. Los porotos, por su versatilidad, pueden incluirse en ensaladas, salsas, tacos, pastas o como guarnición.

Más allá de la dieta: otros factores para reducir la grasa visceral

Seis platos variados dispuestos en una cuadrícula: batatas asadas, avena con bayas, sopa de cebada, burrito de quinua, hamburguesas de lentejas y ensalada de porotos.

Elegir productos integrales en vez de refinados contribuye a mantener niveles adecuados de energía y controla el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar los carbohidratos adecuados resulta fundamental, pero el mayor beneficio se obtiene con un enfoque integral. El ejercicio regular, el descanso suficiente y el manejo del estrés complementan la estrategia para disminuir la grasa visceral, según EatingWell.

Mantener una rutina equilibrada que combine una dieta rica en carbohidratos complejos con hábitos saludables es esencial para el bienestar y la prevención de enfermedades relacionadas con el exceso de grasa abdominal.