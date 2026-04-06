MERCANTILES ACCEDEN A DESCUENTOS PARA CURSO SOBRE ORATORIA MULTITERRITORIAL

El Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa firmó recientemente un convenio con el Centro de Entrenamiento Comunicacional MT, que permitirá a los afiliados de dicho gremio a acceder a un cincuenta por ciento de descuento para el Curso de Oratoria Multiterritorial.

Las clases comenzarán a dictarse a partir del 14 de abril, de 14.30 a 1730, de forma virtual para los mercantiles del interior, mientras que la cursada presencial se llevará a cabo cada martes de 19 a 22, en la sede del CEC-Formosa, ubicada en San Martín 1244.

La propuesta está diseñada para que los participantes pasen de dominar lo básico de hablar en público a desenvolverse con solvencia frente a audiencias diversas y en formatos internacionales.

La directora del Centro de Entrenamiento Comunicacional, Malena Toledo brindó detalles de la mencionada formación que cuenta con certificación nacional, al destacar que “durante ocho meses los estudiantes van a aprender a expresarse con seguridad, a negociar con claridad, a proyectar su voz en medios y plataformas digitales, además de conectar con cualquier clase de público.”

En este sentido, la docente agregó que “la primera etapa del curso se desarrollará entre los meses de abril a julio, cuyo objetivo es dominar la estructura de discursos para que sean claros y persuasivos. También, busca desarrollar en el alumno el control de las técnicas de respiración, proyección vocal y lenguaje corporal. Al mismo tiempo, busca reducir el miedo escénico y fomentar la expresión natural”.

Señaló además que “el segundo tramo de la capacitación que posee aval internacional se dictará de agosto a noviembre, con el fin de preparar al egresado en Oratoria Multiterritorial para que enfrente diferentes formatos mediáticos y presentaciones en diversos escenarios nacionales o transnacionales., como ser Charlas TEDx, presentaciones online, conferencias, entrevistas, radio y TV, Streaming y exposiciones internacionales”.

Por su parte, el titular del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón resaltó “el interés gremial en la capacitación, formación y actualización profesional de los afiliados y afiliadas tendientes a mejorar el desempeño laboral, así como acrecentar habilidades y competencias a nivel personal”

Tras ratificar “la importancia que tiene para el sindicato la capacitación mercantil constante”, el gremialista hizo hincapié en los cursos dictados por el Instituto Mercantil Formosa, además de las propuestas formativas que ofrece la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) a través de su Campus Virtual.

Para informes e inscripción, los interesados e interesadas deberán contactarse vía WhatsApp al celular 3704585329 o bien visitando el perfil de Instagram @entrenamientocomunicacional.mt