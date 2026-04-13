REFSA brindó una conferencia de prensa para informar sobre el incendio del autotransformador de TRANSNEA en Clorinda

En la mañana de este lunes 13, las máximas autoridades de REFSA se

refirieron ante la prensa a lo que ocurrió en las últimas horas en la ciudad

de Clorinda, donde hubo un incendio generalizado del autotransformador

de la empresa TRANSNEA, cuyo equipamiento se encuentra situado en el

predio de la estación transformadora que está sobre la Ruta Nacional N°

11 y calle Venezuela.

Debido a esto se afectó el servicio de energía en la segunda ciudad, pero, a

partir de un trabajo inmediato por parte del personal de la empresa

distribuidora, colaborando en esta circunstancia, fue restablecido. Al igual

que, en paralelo, también los bomberos intervinieron para extinguir el

fuego.

Todos los detalles de los procedimientos que se realizaron fue el motivo

principal que se buscó informar con exactitud a la población; en ese marco,

en principio, el ingeniero Benjamín Villalba, gerente de la empresa

distribuidora, dijo que el hecho ocurrió el sábado 11, a las 22.49 horas.

Lo calificó de “increíble” por “su magnitud”, ya que, enfatizó que “en una

noche lluviosa con descarga atmosférica, se quemó en forma total el

denominado autotransformador” el cual “está ligado a la línea Guarambaré-

Clorinda”.

En cuanto a las causas que “se están investigando”, enfatizó que esta tarea

“la tiene que hacer la empresa que tiene adjudicada el transporte de la

energía, que es TRANSNEA”, para eso, puntualizó que “debe elaborar un

informe técnico a CAMMESA y a la distribuidora REFSA, porque fue muy

grave lo que pasó”.

Cabe destacar que en el lugar antes mencionado trabajaron los bomberos de

la Policía de Formosa en la madrugada del domingo, donde, según

especificó Villalba, como “al lado viven familias, se las debió sacar de sus

hogares”. E incluso marcó que se hizo “un perímetro de contención de dos

manzanas” para resguardar la integridad de ellas.

Del mismo modo, ante esta circunstancia, resaltó el gerente de REFSA que

inmediatamente “se puso a disposición los dos transformadores que

tenemos para restituir el servicio, en una acción que fue rápida”. Gracias a

esto se restituyó “el vínculo de alimentación Gran Formosa –Clorinda, que

había quedado desvinculado porque se derritieron los cables”.

Y detalló también que “dentro de esa estación transformadora está el

autotransformador de 150 millones de vatios, dos transformadores más que

se encuentran a escasos 30 metros, que es lo que realmente da energía a la

ciudad de Clorinda”.

A pesar de lo grave del hecho, valoró que “no hubo daños colaterales” y

dejó en claro que “REFSA tiene a su cargo la distribución de la energía,

mientras que la transportista es la encargada de la transformación, que es

TRANSNEA”, por ello, “sigue trabajando” en el lugar.

Esto “para asegurar todos los parámetros de seguridad de la Estación

Transformadora de Clorinda”, subrayó.

En la conferencia de prensa, luego siguió diciendo que durante los trabajos

realizados tras el incendio, también “la Municipalidad de Clorinda puso en

funcionamiento un grupo electrógeno e iluminó toda la zona para que

pudieran trabajar quienes estaban dentro de las instalaciones rápidamente”.

De Vido

Por su parte, el ingeniero Fernando De Vido, presidente del directorio de

REFSA, amplió la información, focalizándose en las acciones para

restablecer el servicio. En ese sentido, enfatizó que fue “en una situación

muy desfavorable” que se cumplieron las tareas, pero, así y todo, “sin

lamentar ningún accidente” por parte de los operarios, algo que Villalba

había recalcado también.

En ese punto, puso en relieve que “tanto el Gobierno de Formosa como la

empresa REFSA se puso a disposición de inmediato, como todos los

organismos”, en busca de brindar una solución ante dicho evento.

Y agregó que este evento ocasionó un efecto “muy importante en las

inversiones en el sistema eléctrico nacional”, recordando el funcionario que

“la concesión y regulación, es decir, los costos de la generación y el

transporte están totalmente bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la

Nación”.