Médicos de PAMI están en paro general por incumplimiento de sus contratos

Denuncian incumplimiento de sus contratos. Advierten un inminente

peligro en el sistema sanitario. El paro es indeterminado pero, en primera

instancia, será de 72 horas.

Este lunes 13 de abril, médicos de cabecera de PAMI, de todo el país,

iniciaron un paro de 72 horas, en principio, en reclamo del cumplimiento

de sus contratos y denunciaron que, por paciente, la obra social de gestión

nacional les paga 2100 pesos por paciente para atención, recetas y

derivación lo que consideran un monto insuficiente para sostener una

atención de calidad como los beneficiarios merecen.

Al respecto, el médico clínico Alejandro Azulay (MP 2677), conversó con

AGENFOR y detalló que, el pasado viernes, PAMI les notificó que “la

primera consulta del paciente nos iba a ser abonada con la cápita” y, la

consulta clínica presencial, “que es la que hacemos regularmente con los

paciente” iba a ser pagada de igual forma.

“El PAMI tiene dos formas de abono, una es el volumen capitado, y la otra

es las atenciones que nosotros regularmente hacemos y otorgamos a los

pacientes, a la población, que sabemos bien que el PAMI tiene una gran

cantidad de afiliados y adeptos y venimos realizando estas atenciones”,

explicó.

Y añadió: “El viernes a la tardecita se nos notifica que todas estas

atenciones van a ser incluidas en la cápita y esto va a representar un recorte

atroz de todo lo que venimos realizando y de nuestras ganancias”.

En ese marco, el profesional indicó que esta obra social “depende

exclusivamente de Nación” y lamentó que el ejecutivo nacional “quiere

desmantelar y hacer con nosotros lo mismo que hizo IOSFA hace unos

meses con nuestro bolsillo”.

A su vez, Azulay señaló que esta situación repercutirá en los afiliados

porque, desde este lunes, “ya no se van a atender los afiliados de ningún

consultorio de la provincia ni de la Argentina hasta tener una respuesta del

PAMI”.

“Si no tenemos respuesta o la respuesta es no favorable, el paro se va a

extender dejando a esta cantidad de personas descubiertas de atención

médica, pero no de atención de urgencia porque nosotros tenemos la

obligación de atender las urgencias”, aclaró.

Y recordó que ya sufrieron un recorte con los medicamentos y, ahora,

hacen lo mismo con la atención médica por lo que cuestionó: “no sé qué

más quieren recortar”, al mismo tiempo que aseveró: “Hago responsable de

esto al Gobierno nacional”.

“El gobierno nacional es el que viene a recortar las cosas cuando antes

funcionaba de forma coherente y correcta. Ahora, por todo esto, dejó de

funcionar de forma coherente por un recorte que se le metió en la cabeza al

Presidente, en realidad”, reclamó.

En ese sentido, el médico precisó que, por mes, cada paciente cuenta con

dos atenciones y, algunos, “vienen más veces” pero, aseguró, “no se le

cobra porque recaería sobre ellos”.

“Y poniendo en números esto, también tenemos que, otorgarle los

remedios, regalarle, porque sabemos la realidad social de cada jubilado”,

sostuvo.

Y añadió: “Están reduciendo casi un 80% el pago al profesional, haciendo

una licuadora con nuestro bolsillo, y encima, los primeros cuatro meses el

PAMI te pide una inversión, te pide aguantar y aguantar; y nosotros hay

momentos que ya no sabemos de dónde sacar el dinero para seguir

aguantando”.

Asimismo, Azulay manifestó que “no vemos reflejado lo que nosotros

aguantamos durante cuatro meses en el volumen final de nuestro pago, más

la retención de ingresos brutos, que también nos retienen”.

“Nosotros no vemos reflejada toda la inversión que se hizo, que no

solamente es monetaria, sino que es de tiempo que se realizó, el tiempo que

uno dedicó a eso”, denunció.

Y advirtió que “esto peligra no sólo la atención de un sector vulnerable,

sino de todos los sectores que tengan la obra social PAMI” ya que “todos

los consultorios de todos los médicos de la provincia estamos adeptos al

paro”.

“No solamente de acá, sino peligra a nivel nacional, porque esto es un

recorte nacional, no tiene que ver con el Gobierno de la provincia que ya

abonó el día viernes mediante la obra social IASEP y lo vienen haciendo de

forma sistemática y coherente con nuestro haber”, cerró.