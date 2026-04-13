Hallazgo macabro en Entre Ríos: encuentran el cuerpo de un hombre oculto en una pared

El descubrimiento ocurrió en una obra en construcción situada en la ciudad de Colón. Las autoridades sospechan que la víctima podría ser un obrero que se encontraba desaparecido desde hace quince días.

Detalles del operativo en la zona costera de Colón

El hallazgo tuvo lugar este domingo por la mañana en un edificio ubicado en la intersección de la avenida Quirós y Moreno. El personal que trabajaba en el predio dio aviso inmediato al 911 tras detectar manchas de sangre en uno de los sectores de la edificación. Según las primeras precisiones del caso, el cadáver fue depositado en el hueco de una escalera. Los responsables construyeron una pared precaria para taparlo y además el cuerpo estaba cubierto con cal para intentar ocultar el hecho. LEER MÁS►El 43% de las causas de menores en Santa Fe son protagonizadas por chicos que tienen menos de 16 años

Identificación de la víctima y líneas de investigación

Si bien el avanzado estado de descomposición dificulta las tareas de los peritos, la principal hipótesis indica que se trata de un obrero de nacionalidad paraguaya que era buscado intensamente desde hace dos semanas. LEER MÁS ► San Cristóbal: cómo se abordan los casos que involucran a menores no punibles en Santa Fe El fiscal a cargo de la causa es Alejandro Perroud y lidera las actuaciones en el lugar. Aunque se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, los investigadores manejan el caso bajo la carátula de homicidio dadas las circunstancias del hallazgo.