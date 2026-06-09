Prosiguen los Encuentros Corales Escolares del Nivel Primario

La semana pasada fue la apertura de esta propuesta que se realiza por
grupos y que, de acuerdo a un cronograma, recorrerá establecimientos de
la ciudad capital, así como el interior de la provincia de Formosa.
En el marco de la edición 2026 de los Encuentros Corales Escolares “Dr.
Alberto Marcelo Zorrilla”, el séptimo grupo de esta propuesta cantó este
lunes 8 en la EPEP N° 290. En esta oportunidad, fueron siete coros de
escuelas del Nivel Primario que se dieron cita en ese establecimiento del
barrio Virgen de Lourdes de la ciudad de Formosa.
De esa manera, se cumplió con el cronograma de esta actividad del
Programa Provincial de Coros Escolares, dependiente de la Subsecretaría
de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), siendo la
profesora Griselda Paredes su responsable.
En ese sentido, prosiguió, por la tarde, en la EPEP N° 513 (octavo grupo),
mientras que este martes 9 a la mañana se realizará en la EPEP N° 379 y a
la tarde en la EPEP N° 445, noveno y décimo grupo respectivamente.
En diálogo con AGENFOR, Paredes expresó al respecto que “siete coros le
cantaron a Formosa”. Estos fueron de escuelas primarias de la zona
adyacente a Virgen de Lourdes, destacando la participación de los niños y
las niñas a pesar de la lluvia registrada en la mañana de la jornada.
Patricia Argüello, delegada zonal de Formosa capital del Ministerio de
Cultura y Educación, enfatizó que los encuentros corales son espacios que
se promueven desde la cartera, por ello, dicha propuesta se encuentra
dentro del calendario escolar.
Subrayó que en ese contexto se observa “la alegría de nuestros niños y
niñas”, al igual que de “las familias que nos acompañaron” con normalidad
en otra jornada más que se desarrolló, pese a las inclemencias climáticas,
teniendo en cuenta que “son fechas que ya están programadas”
De cada encuentro participa un grupo de escuelas seleccionadas para este
evento, que abrió la semana pasada. Estimó que “entre 120 a 150 niños y
niñas” cantan por cada encuentro coral, donde las “instituciones preparan el
repertorio de letras y canciones de nuestros artistas”.
Y agregó Argüello que “las áreas de Música, Artística y Plástica” son
asignaturas que buscan que “los niños expresen aquello que allí ellos tienen
guardado”, canalizando “lo que les gusta, como en este caso, a través de las
letras de las músicas”. Por eso, marcó que es tan lindo que los alumnos
puedan vivenciar esta experiencia en los escenarios.
Asimismo, Alicia Velazco, directora de la EPEP N° 290, expuso, por su
parte, que estaba “muy contenta, feliz de recibir a tantos niños y niñas, así
como a los profesores y a las autoridades que vinieron a acompañarnos”,
valorando especialmente “el compromiso” de todos, en especial de las
familias.