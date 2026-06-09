Prosiguen los Encuentros Corales Escolares del Nivel Primario

La semana pasada fue la apertura de esta propuesta que se realiza por

grupos y que, de acuerdo a un cronograma, recorrerá establecimientos de

la ciudad capital, así como el interior de la provincia de Formosa.

En el marco de la edición 2026 de los Encuentros Corales Escolares “Dr.

Alberto Marcelo Zorrilla”, el séptimo grupo de esta propuesta cantó este

lunes 8 en la EPEP N° 290. En esta oportunidad, fueron siete coros de

escuelas del Nivel Primario que se dieron cita en ese establecimiento del

barrio Virgen de Lourdes de la ciudad de Formosa.

De esa manera, se cumplió con el cronograma de esta actividad del

Programa Provincial de Coros Escolares, dependiente de la Subsecretaría

de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), siendo la

profesora Griselda Paredes su responsable.

En ese sentido, prosiguió, por la tarde, en la EPEP N° 513 (octavo grupo),

mientras que este martes 9 a la mañana se realizará en la EPEP N° 379 y a

la tarde en la EPEP N° 445, noveno y décimo grupo respectivamente.

En diálogo con AGENFOR, Paredes expresó al respecto que “siete coros le

cantaron a Formosa”. Estos fueron de escuelas primarias de la zona

adyacente a Virgen de Lourdes, destacando la participación de los niños y

las niñas a pesar de la lluvia registrada en la mañana de la jornada.

Patricia Argüello, delegada zonal de Formosa capital del Ministerio de

Cultura y Educación, enfatizó que los encuentros corales son espacios que

se promueven desde la cartera, por ello, dicha propuesta se encuentra

dentro del calendario escolar.

Subrayó que en ese contexto se observa “la alegría de nuestros niños y

niñas”, al igual que de “las familias que nos acompañaron” con normalidad

en otra jornada más que se desarrolló, pese a las inclemencias climáticas,

teniendo en cuenta que “son fechas que ya están programadas”

De cada encuentro participa un grupo de escuelas seleccionadas para este

evento, que abrió la semana pasada. Estimó que “entre 120 a 150 niños y

niñas” cantan por cada encuentro coral, donde las “instituciones preparan el

repertorio de letras y canciones de nuestros artistas”.

Y agregó Argüello que “las áreas de Música, Artística y Plástica” son

asignaturas que buscan que “los niños expresen aquello que allí ellos tienen

guardado”, canalizando “lo que les gusta, como en este caso, a través de las

letras de las músicas”. Por eso, marcó que es tan lindo que los alumnos

puedan vivenciar esta experiencia en los escenarios.

Asimismo, Alicia Velazco, directora de la EPEP N° 290, expuso, por su

parte, que estaba “muy contenta, feliz de recibir a tantos niños y niñas, así

como a los profesores y a las autoridades que vinieron a acompañarnos”,

valorando especialmente “el compromiso” de todos, en especial de las

familias.