Encuentro clave entre la banca local y empresarios formoseños para potenciar el financiamiento PyME

Organizado por la Dirección de Comercio y Desarrollo, el evento
"Eficiencia Financiera con Banca Local" ofrecerá herramientas operativas
y comerciales, sumado a un espacio inédito de networking directo entre
comercios y entidades financieras.
En el marco del Programa de Fortalecimiento Comercial 360° que lleva
adelante la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección
de Comercio y Desarrollo, se anunció la realización de la jornada de
capacitación y vinculación empresarial denominada "Eficiencia Financiera
con Banca Local". El encuentro se desarrollará el próximo 19 de junio a las
9:00 horas en las instalaciones del Hotel Howard Johnson de la ciudad
capital.
La iniciativa surge como una respuesta estratégica del Gobierno de la
provincia para acercar soluciones concretas al tejido PyME de la provincia.
Por lo que, representantes y gerentes de las principales entidades bancarias
con asiento en Formosa expondrán sobre paquetes de productos diseñados
específicamente para el comercio y la industria local, abarcando
herramientas como fondos de inversión, créditos para capital de trabajo,
descuento ágil de E-Cheqs, beneficios corporativos y sistemas digitales de
cobro para optimizar las ventas diarias.
Desde la organización destacaron que el principal diferencial de esta
jornada será su enfoque práctico y relacional, ya que se contará con un
espacio de networking presencial. Esta dinámica permitirá a los
comerciantes e industriales entablar diálogos directos con los equipos de
negocios de los bancos, eliminando barreras burocráticas y facilitando un
canal ágil para futuras calificaciones de crédito y asistencia operativa.
"El objetivo prioritario es dotar a nuestras PyMEs de las herramientas
necesarias para ganar competitividad y eficiencia en sus estructuras de
costos. Este evento no solo acerca la información, sino que sienta en la
misma mesa al empresario que necesita crecer y al banco que cuenta con
los recursos para acompañarlo", señalaron desde la organización
institucional.
La actividad es completamente libre y gratuita, dirigida a propietarios de
comercios, gerentes financieros, emprendedores en vías de escala y
miembros de cámaras empresariales de la provincia. Debido a la capacidad
limitada del auditorio, se requiere una inscripción previa obligatoria a
través de los canales oficiales de comunicación del Ministerio de Economía
y en el siguiente link: https://bit.ly/eficienciafinanciera. También será
transmitido online.