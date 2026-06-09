Encuentro clave entre la banca local y empresarios formoseños para potenciar el financiamiento PyME

Organizado por la Dirección de Comercio y Desarrollo, el evento

"Eficiencia Financiera con Banca Local" ofrecerá herramientas operativas

y comerciales, sumado a un espacio inédito de networking directo entre

comercios y entidades financieras.

En el marco del Programa de Fortalecimiento Comercial 360° que lleva

adelante la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección

de Comercio y Desarrollo, se anunció la realización de la jornada de

capacitación y vinculación empresarial denominada "Eficiencia Financiera

con Banca Local". El encuentro se desarrollará el próximo 19 de junio a las

9:00 horas en las instalaciones del Hotel Howard Johnson de la ciudad

capital.

La iniciativa surge como una respuesta estratégica del Gobierno de la

provincia para acercar soluciones concretas al tejido PyME de la provincia.

Por lo que, representantes y gerentes de las principales entidades bancarias

con asiento en Formosa expondrán sobre paquetes de productos diseñados

específicamente para el comercio y la industria local, abarcando

herramientas como fondos de inversión, créditos para capital de trabajo,

descuento ágil de E-Cheqs, beneficios corporativos y sistemas digitales de

cobro para optimizar las ventas diarias.

Desde la organización destacaron que el principal diferencial de esta

jornada será su enfoque práctico y relacional, ya que se contará con un

espacio de networking presencial. Esta dinámica permitirá a los

comerciantes e industriales entablar diálogos directos con los equipos de

negocios de los bancos, eliminando barreras burocráticas y facilitando un

canal ágil para futuras calificaciones de crédito y asistencia operativa.

"El objetivo prioritario es dotar a nuestras PyMEs de las herramientas

necesarias para ganar competitividad y eficiencia en sus estructuras de

costos. Este evento no solo acerca la información, sino que sienta en la

misma mesa al empresario que necesita crecer y al banco que cuenta con

los recursos para acompañarlo", señalaron desde la organización

institucional.

La actividad es completamente libre y gratuita, dirigida a propietarios de

comercios, gerentes financieros, emprendedores en vías de escala y

miembros de cámaras empresariales de la provincia. Debido a la capacidad

limitada del auditorio, se requiere una inscripción previa obligatoria a

través de los canales oficiales de comunicación del Ministerio de Economía

y en el siguiente link: https://bit.ly/eficienciafinanciera. También será

transmitido online.