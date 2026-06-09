Comenzó el Taller Integral de Oratoria gratuito para fortalecer las habilidades comunicativas en el ámbito laboral

A través de herramientas prácticas, los participantes podrán mejorar su

capacidad para expresarse con claridad, desenvolverse en entrevistas,

reuniones y presentaciones, fortalecer su confianza y potenciar sus

competencias comunicacionales.

Este lunes 8, la Subsecretaría de Empleo de Formosa, dio inicio al “Taller

Integral de Oratoria: Expresión, comunicación y prácticas interpersonales”,

una propuesta orientada a fortalecer habilidades para los ámbitos laborales

y profesionales.

Así lo indicó, Maríangeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo,

quien destacó que “esta capacitación responde a una de las habilidades más

demandadas por el público formoseño actualmente”.

Explicó que “la propuesta está diseñada específicamente para jóvenes

desde los 18 años en adelante, tanto para quienes ya se encuentran insertos

en el mercado laboral como para aquellos que están en búsqueda de su

primer empleo o cursando estudios universitarios y de oficios”.

De este modo, expresó: “Siempre es muy importante poder manejar una

oratoria, ya que, a través de eso, nos comunicamos con las personas y,

sobre todo, cuando estamos enfocados al mundo del empleo”.

Sobre la metodología, detalló que el taller consta de tres clases de

modalidad teórico-práctica, con un marcado énfasis en la experiencia

vivencial, al afirmar que “está enfocado más en que los participantes

puedan practicar, desalojándose de miedos, vergüenzas y, sobre todo, llevar

todas estas herramientas teóricas a la práctica”.

Asimismo, remarcó el valor de esta iniciativa en el contexto económico

actual, donde este tipo de capacitaciones suelen tener costos elevados en el

ámbito privado y puso de relieve que “tenemos un Gobierno provincial que

apuesta a políticas públicas en las que pueden llegar a todos los formoseños

de manera totalmente gratuita. Solamente hay que tener ganas de

aprender”.