Para Parola, Paoltroni quiere ocultar “sus problemas judiciales” a través del pedido de intervención federal

Fue clara en señalar la diputada nacional que detrás de esa presentación,
está el interés del senador por “salvarse” y desviar la atención, dadas las
causas abiertas que tiene en la Justicia Federal.
La diputada nacional de Unión por la Patria por Formosa, la doctora María
Graciela Parola, resaltó la “claridad” que tiene el gobernador Gildo Insfrán,
quien “ante cada agravio responde con obras y amor” a su pueblo, por
tanto, su gestión no se detiene a pesar del escenario nacional de crisis y
recortes a las provincias argentinas por parte del Gobierno nacional.
Siguiendo esa línea trazada desde el Modelo Formoseño “vamos a seguir
trabajando”, enfatizó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR),
como también “defendiendo la democracia y la voluntad del pueblo
formoseño”, que es el “único soberano”, por tanto, reprobó la presentación
de Francisco Paoltroni de intervención federal a la provincia.
En ese sentido, tajante arremetió contra el senador diciendo que a través de
ese pedido pretende “salvarse” porque “le han descubierto las matufias que
tiene con sus problemas judiciales”.
“El deporte social es el semillero”
En otro orden de temas, al acompañar la realización el domingo 26 de la
Maratón Internacional de Formosa 2026 en la ciudad capital, distinguió que
este tipo de eventos, “con un carácter social”, dan “una satisfacción” en
cuanto a que “el deporte social es el semillero” que convoca, además, a
toda la “comunidad”.
Del mismo modo, que “a los distintos sectores del Gobierno provincial y a
las organizaciones no gubernamentales” y, de esa manera, se crea “esa
conciencia de trabajar unidos, organizados y solidarios”.
Teniendo esa mirada es que apreció Parola que un joven formoseño se haya
adjudicado los 42 kilómetros, que fue una de las pruebas en la maratón,
refiriéndose a Adrián Paliza.
Ese atleta de Laguna Yema compitió en los Juegos Nacionales Evita, lo que
“le ha permitido proyectarse y seguir creciendo, acompañado por la
Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria” luego en los Juegos
Evita Formoseños.
A través de ese certamen que reúne a las distintas disciplinas, se
promociona a atletas de cada rincón del territorio provincial y se fomenta el
deporte comunitario y social. “Esto es la contracara de la actual gestión
nacional que ha desfinanciado al deporte”; sin embargo, “no nos tiene que
asombrar porque también viene peleando para no reconocerles sus derechos
a las personas con discapacidad, a los adultos mayores”, arremetió Parola.
Trabajo parlamentario
Ante estas situaciones que golpean al conjunto de la sociedad, “queremos
un Gobierno nacional que realmente se ocupe del pueblo”, por eso,
sostuvo, contundente, que “estamos trabajando mucho en Buenos Aires
desde el bloque de Unión por la Patria”, espacio desde el cual se está
haciendo “hasta lo imposible para lograr frenar las medidas que son en
contra el pueblo por un Gobierno nacional que es insensible, al que no le
importa la gente”.
Esa lucha contra este “tipo de políticas” se viene sosteniendo en el
Congreso de la Nación, pero, debido a “las alianzas con ciertos espacios
políticos, los libertarios logran el acompañamiento”, y obtienen así “los
números en las diferentes Cámaras”, explicó.
Es decir que “ciertos espacios, como el PRO, la UCR, terminan siendo
cómplices de ideas que los fundadores de sus partidos” de ninguna manera
compartirían, planteando el caso del “doctor Raúl Alfonsín”, uno de los
principales exponentes del Radicalismo que “en sus orígenes no guarda ni
comparte ninguna de las tan descabelladas ideas que tiene hoy el Gobierno
de Milei”.
En cambio, “no podemos esperar otra cosa de Mauricio Macri, porque
sabemos lo que es: un mercenario de la política”, cuyo “Gobierno de
Cambiemos, fue el peor de la historia, un récord que ampliamente Milei lo
ha superado”, lamentó la legisladora.