El Mercado Comunitario de Emprendedores presenta su Especial Patrio con el Concurso de la Empanada

Gastronómicas podrán compartir sus mejores recetas que destacan los

sabores típicos de la región. Habrá artistas en vivos y diferentes sectores

con productos elaborados localmente.

Gracias al Gobierno de la provincia de Formosa, el Mercado Comunitario

de Emprendedores (MCE) llevará adelante una nueva edición especial en el

marco de las celebraciones patrias, los días 2 y 3 de mayo desde las 19

horas en el Galpón G, con una propuesta que combina tradición,

producción local y cultura.

El evento tendrá como principal atractivo el Concurso de la Empanada,

donde emprendedores gastronómicos formoseños podrán exhibir sus

mejores recetas, destacando los sabores típicos de la región. Además, habrá

artistas en vivo y diversos sectores con productos elaborados por

emprendedores locales, generando un espacio de encuentro para toda la

familia.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de una

política sostenida de acompañamiento al sector emprendedor.

En ese sentido, la subsecretaria de Empleo a cargo Mariángeles Vicentin,

subrayó que este tipo de eventos son posibles gracias a la decisión política

del Gobierno de la provincia de Formosa “de acompañar y fortalecer a

nuestros emprendedores”, por lo que, cada edición del Mercado

Comunitario refleja “el esfuerzo, el talento y la identidad de los

formoseños”.

Asimismo, remarcó que estos espacios no solo impulsan la

comercialización de productos locales, sino que también promueven la

inclusión, el desarrollo económico y el fortalecimiento del entramado

social.

“Queremos que las familias se acerquen, disfruten, acompañen a nuestros

emprendedores y celebren juntos nuestras tradiciones”, invitó.

De esta manera, el Gobierno de la provincia de Formosa reafirma su

compromiso con el crecimiento del sector emprendedor, generando

oportunidades y consolidando espacios que ponen en valor la producción

local.