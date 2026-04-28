El Mercado Comunitario de Emprendedores presenta su Especial Patrio con el Concurso de la Empanada

Gastronómicas podrán compartir sus mejores recetas que destacan los
sabores típicos de la región. Habrá artistas en vivos y diferentes sectores
con productos elaborados localmente.
Gracias al Gobierno de la provincia de Formosa, el Mercado Comunitario
de Emprendedores (MCE) llevará adelante una nueva edición especial en el
marco de las celebraciones patrias, los días 2 y 3 de mayo desde las 19
horas en el Galpón G, con una propuesta que combina tradición,
producción local y cultura.
El evento tendrá como principal atractivo el Concurso de la Empanada,
donde emprendedores gastronómicos formoseños podrán exhibir sus
mejores recetas, destacando los sabores típicos de la región. Además, habrá
artistas en vivo y diversos sectores con productos elaborados por
emprendedores locales, generando un espacio de encuentro para toda la
familia.
Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de una
política sostenida de acompañamiento al sector emprendedor.
En ese sentido, la subsecretaria de Empleo a cargo Mariángeles Vicentin,
subrayó que este tipo de eventos son posibles gracias a la decisión política
del Gobierno de la provincia de Formosa “de acompañar y fortalecer a
nuestros emprendedores”, por lo que, cada edición del Mercado
Comunitario refleja “el esfuerzo, el talento y la identidad de los
formoseños”.
Asimismo, remarcó que estos espacios no solo impulsan la
comercialización de productos locales, sino que también promueven la
inclusión, el desarrollo económico y el fortalecimiento del entramado
social.
“Queremos que las familias se acerquen, disfruten, acompañen a nuestros
emprendedores y celebren juntos nuestras tradiciones”, invitó.
De esta manera, el Gobierno de la provincia de Formosa reafirma su
compromiso con el crecimiento del sector emprendedor, generando
oportunidades y consolidando espacios que ponen en valor la producción
local.