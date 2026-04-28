Las pensiones sociales se abonan este martes con un monto actualizado

Los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS) también fueron

alcanzados con la medida dispuesta por el gobernador Gildo Insfrán, en el

marco del último anuncio salarial otorgado a la Administración Pública

Provincial.

Según informó a AGENFOR la contadora pública Miguela Silgueira, a

cargo de la Administración General del Instituto de Pensiones Sociales

(IPS), este martes 28 se abonará la totalidad del beneficio correspondiente

al mes de abril de 2026 a todas las terminaciones del Documento Nacional

de Identidad (DNI).

Señaló que “es grato” dar a conocer que, tras el anuncio salarial que

efectuara el gobernador Gildo Insfrán oportunamente, el monto se

actualizará, y explicó que el mismo se fijó “teniendo en cuenta, en el caso

de las pensiones sociales, la Ley N° 482, que es el 30% del monto de lo que

percibe el empleado público”.

Por tanto, dicho beneficio rondará los “330 mil pesos”, confirmó y también

aprovechó para resaltar que a “los pensionados se les brinda una atención

integral”, a través de “todas las Casas de la Solidaridad”.

Esto es “en horarios de mañana, y también tienen actividades recreativas

que son a la tarde”, todo ello solventado por las arcas del Tesoro del Estado

provincial, subrayó.

La cobertura en las Casas de la Solidaridad, indicó, abarca “los servicios

desayuno, almuerzo, merienda, y, en el caso de tener actividades por la

tarde, también llevan ya su porción de cena, para que los abuelos tengan

una alimentación completa”.

Y en cuanto a las cuestiones puntuales de salud, dijo que “el IPS, al ser un

ente más de la Administración Pública, tiene distintos convenios”, motivo

por el cual se coordinan acciones con el Ministerio de Desarrollo Humano.

Del mismo modo, se llevan adelante “actividades conjuntas” con las

carteras de Cultura y Educación y de la Comunidad, puntualizando que “la

semana pasada concluyeron las vacunaciones a todos los pensionados del

IPS”, a la vez que la cartera social “brinda distintas atenciones también”.