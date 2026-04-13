El Gobernador se reunió con kinesiólogos en su día

Dialogaron sobre el crecimiento del sistema de salud pública provincial y

los desafíos que atraviesan.

En la mañana de este lunes 13 de abril, el gobernador de Formosa, Gildo

Insfrán, recibió en Casa de Gobierno al Equipo de Kinesiología del

Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón".

Durante el encuentro dialogaron sobre el crecimiento del sistema de salud

pública en la provincia y los desafíos que atraviesa, “destacando la

atención, el acompañamiento y el amor brindado a sus pacientes”, dijo

Insfrán.

Asimismo, en su día, saludó a todos los kinesiólogos y kinesiólogas de

Formosa; y les agradeció “por su aporte a la salud y bienestar de nuestra

comunidad”.

El Día del Kinesiólogo se conmemora cada 13 de abril porque es el

aniversario de la creación de la primera escuela universitaria de

kinesiología, que se inauguró en el año 1937.

Los primeros antecedentes que marcaron la necesidad de esta profesión en

Argentina se produjeron en 1904, cuando la doctora Cecilia Grierson,

primera mujer médica el país y América del Sur, empezó a dar cursos de

kinesiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

Luego, en 1922, se comenzó a dictar un curso de Kinesiterapia, cuya

duración era de dos años. Fue a partir del pedido del doctor Octavio

Fernández, quien es considerado el primer “maestro” de esta profesión en

el país, ya que inauguró la primera Escuela de Kinesiología en la Argentina

y fue una persona clave en la lucha para que se vuelva una profesión.

Años después, en 1950, el entonces presidente de Argentina, Juan Domingo

Perón, firmó el decreto 8648, por el cual designó esta fecha como el Día

del Kinesiólogo.