Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador de la Albiceleste difundió la nómina con los futbolistas que defenderán el título obtenido en Qatar 2022.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la selección argentina para disputar el Mundial 2026 que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá. El entrenador difundió la nómina con los apellidos que buscarán defender el título obtenido en la Copa del Mundo de Qatar hace cuatro años mediante un video institucional que se publicó en redes.

El entrenador de 48 años oriundo de Pujato llega a esta cita como campeón de dos Copas América (2021 y 2024), la Finalíssima (2022) y el mencionado título en el Lusail Stadium en 2022 con la victoria ante Francia en la definición por penales para sumar la tercera estrella al escudo de la Albiceleste.

El foco de la lista está puesto en el nombre de Lionel Messi, quien afrontará su sexta Copa del Mundo a los 38 años (cumplirá los 39 durante la competencia) luego de ser parte de los planteles de Argentina en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. El capitán, que milita en el Inter Miami, lleva un año fructífero en el territorio norteamericano con 13 goles y 5 asistencias en 15 presentaciones en el club de la MLS. El rosarino, que este año con Argentina anotó un gol entre los dos amistosos que tuvo ante Zambia y Mauritania, arribará al máximo evento de Selecciones con 116 anotaciones y 61 asistencias en 198 apariciones vestido de celeste y blanco.

La gran ausencia de la lista de los 26 convocados es la de Marcos Acuña, quien sufrió algunos problemas físicos en las últimas semanas. El futbolista que ingresó en su lugar fue Facundo Medina, defensor de Olympique de Marsella que puede desenvolverse de marcador central y lateral izquierdo. Además, en el puesto se encuentra Valentín Barco, que puede ocupar la banda y una posición en el mediocampo, lugar en el que jugó gran parte de la temporada en el Racing de Estrasburgo.

Otros nombres importantes que se quedaron afuera del recorte son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Emiliano Buendía, que tuvo una destacada temporada con el Aston Villa donde se consagró campeón de la UEFA Europa League. En contrapartida, Giovani Lo Celso se ganó un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni luego de lograr clasificarse a la Champions League con el Betis de España. En el plano de los volantes también se encuentra la inclusión de Nico Paz, una de las grandes revelaciones que se ganó un lugar en el equipo en las últimas citaciones.La ofensiva de la selección argentina cuenta con futbolistas que formaron parte del combinado nacional en los últimos años. Con un Thiago Almada que se espera que tenga mayor protagonismo respecto a Qatar, José Manuel López de Palmeiras se metió como el tercer centrodelantero del plantel por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

LA PLANIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE CARA AL MUNDIAL 2026

El reglamento de FIFA establece que las listas, como mínimo, deben estar compuestas por tres arqueros. Además, en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podrá estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás. En estos parámetros, el DT tiene tiempo para modificar la nómina hasta el lunes 15 de junio.

El plan de trabajo establece la posibilidad de reunir a los primeros jugadores disponibles en el predio de Ezeiza hasta el viaje a Kansas City, ciudad que servirá como base operativa de la Albiceleste con el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City de la MLS, como espacio de entrenamiento.

La agenda marca dos amistosos de preparación en territorio norteamericano antes del estreno formal. El sábado 6 de junio chocarán con Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el martes 9 realizarán el último examen de exhibición frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Si bien la Copa del Mundo comenzará el jueves 11 de junio desde las 16hs de Argentina con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca (renombrado Ciudad de México para el evento), la Selección de Scaloni recién pondrá primera cinco días más tarde.

El martes 16 de junio iniciará su participación en el Mundial 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22.00. El segundo duelo del Grupo J será contra Austria el lunes 22 de junio a partir de las 14.00 en el Dallas Stadium. El cierre de la zona la protagonizará contra Jordania el sábado 27 de junio desde las 23.00 también en el Dallas Stadium.

En caso de avanzar a 16avos de final como líder de la zona, jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo del Grupo H compuesto por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si Argentina queda segunda en su zona, se encontrará contra el seleccionado que avance como puntero del H el jueves 2 de julio en California. En el caso de pasar de ronda como uno de los mejores terceros, deberá aguardar las posiciones finales de todos los grupos para identificar a su contrincante en la etapa de playoffs.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium