Amplían la seguridad en cajeros y bancos por el cronograma del pago de haberes

La tarea preventiva se reforzará desde la madrugada del viernes

La Policía de Formosa intensificó las acciones en inmediaciones a las entidades

bancarias y cajeros automáticos en toda la Provincia, durante el calendario de pagos

para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial y empleados

municipales.

Desde la madrugada del viernes, se desplegará un amplio dispositivo que incluye

patrullajes, presencia de efectivos uniformados y de civil, también recorridas en

motocicletas, distribuidos en puntos estratégicos.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los usuarios y evitar situaciones de riesgo,

especialmente en momentos de alta afluencia de público, para esas actividades.

En el microcentro capitalino, la Comisaría Seccional Primera, el Departamento

Informaciones Policiales, Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial y personal de

seguridad ciudadana trabajan de manera coordinada.

Medidas similares se replican en el Distrito Cinco, barrios con cajeros automáticos,

principales avenidas, plazoletas y zonas comerciales.

El trabajo, que se extiende en toda la provincia hasta la finalización del cronograma

previsto, es diagramado y supervisado por el Comando Superior Policial, en el marco de las

políticas públicas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial, a través del

Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.