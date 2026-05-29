Formosa reafirma su apuesta a las juventudes con la tercera edición del Parlamento Juvenil

Se trata de una propuesta destinada a estudiantes del Nivel Secundario de

toda la provincia que garantiza espacios reales de participación, debate y

construcción colectiva en las escuelas formoseñas.

El director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, se refirió al

lanzamiento de la tercera edición del Parlamento Juvenil de Formosa 2026

y destacó el crecimiento sostenido de la participación estudiantil en toda la

provincia, remarcando el trabajo articulado que llevan adelante los centros

de estudiantes y la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios

(FeCES) como espacios fundamentales para la organización, el debate y la

construcción colectiva de propuestas juveniles.

La Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES),

dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de

Formosa, anunció el lanzamiento de la tercera edición del Programa

“Parlamento Juvenil de Formosa 2026”, una propuesta destinada a

estudiantes del Nivel Secundario de toda la provincia, orientada a fortalecer

la participación juvenil, el debate y la construcción colectiva de propuestas

para la escuela secundaria.

El programa, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1918/26,

representa la continuidad de una política educativa provincial que garantiza

espacios reales de participación estudiantil, luego del desfinanciamiento y

eliminación del Parlamento Juvenil del Mercosur por parte del Gobierno

Nacional. La propuesta fue impulsada y votada por la FeCES, como

respuesta a la necesidad de sostener espacios de participación juvenil en las

escuelas formoseñas.

En este marco, el Gobierno de la provincia de Formosa, encabezado por el

gobernador Gildo Insfrán, sostiene y financia íntegramente esta propuesta a

través del Ministerio de Cultura y Educación, consolidando una política

pública que pone a las juventudes en el centro de las acciones educativas.

El Parlamento Juvenil de Formosa se constituye como un espacio de

construcción de ciudadanía, participación democrática y formación política

juvenil, donde las y los estudiantes pueden debatir sobre las problemáticas

que atraviesan sus realidades escolares y sociales, elaborar propuestas y

construir colectivamente la “escuela secundaria que quieren”. Se trata de

una experiencia que promueve el pensamiento crítico, la escucha activa, el

respeto por la diversidad de opiniones y el compromiso ciudadano.

Durante la edición 2025 participaron más de 110 instituciones educativas

secundarias de toda la provincia, con miles de estudiantes involucrados en

jornadas institucionales de debate, elaboración de propuestas y

representación provincial. Para este año, se espera ampliar la convocatoria

y superar la participación alcanzada en la edición anterior, fortaleciendo

aún más este espacio de protagonismo juvenil.

Una de las principales novedades de esta tercera edición es la incorporación

del eje “Salud Mental”, definido a partir de las demandas, inquietudes y

problemáticas expresadas por las propias juventudes durante la edición

anterior. Desde la organización señalaron que esta decisión responde a la

necesidad de escuchar y atender las realidades que hoy atraviesan a los

estudiantes, vinculadas al bienestar emocional, la ansiedad, los vínculos, la

convivencia escolar y la necesidad de generar espacios de escucha y

acompañamiento dentro de las instituciones educativas.

La profesora Dalma Tokarchuk Schelover, integrante del equipo técnico de

la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias y

coordinadora pedagógica del material institucional, destacó además el rol

fundamental de los docentes dentro del Parlamento Juvenil de Formosa,

remarcando que el programa no se limita únicamente a una instancia de

debate, sino que constituye una propuesta pedagógica integral sostenida en

el trabajo áulico y el acompañamiento institucional.

En ese sentido, señaló que desde la provincia se elaboraron materiales

pedagógicos propios, entre ellos un manual y cuadernillos orientadores

destinados a docentes, directivos y estudiantes, construidos desde las

realidades y problemáticas de las juventudes formoseñas. Asimismo,

remarcó que el programa contempla instancias permanentes de

acompañamiento y orientación pedagógica para las instituciones

educativas, fortaleciendo el trabajo docente, la construcción de propuestas

colectivas y la implementación de proyectos socioeducativos estudiantiles.

Además, el programa continuará fortaleciendo la elaboración de proyectos

socioeducativos estudiantiles, una instancia que busca que las propuestas

surgidas de los debates no queden únicamente en declaraciones, sino que

puedan transformarse en acciones concretas dentro de las escuelas y las

comunidades. De este modo, los estudiantes no solo reflexionan sobre

distintas problemáticas, sino que también desarrollan capacidades de

organización, planificación y trabajo colectivo para intervenir activamente

en la transformación de sus realidades.

Marcos Mora, parlamentario provincial de la EPES Nº 23 de la localidad de

San Martín Dos y participante de la edición 2025, expresó: “El Parlamento

Juvenil me hizo entender que nuestra voz sí tiene valor y que los jóvenes

podemos transformar realidades cuando tenemos espacios para participar.

Muchos llegamos con miedo a hablar, pensando que nuestras ideas no iban

a ser escuchadas. Pero en cada instancia aprendimos a debatir, investigar

problemáticas reales y construir propuestas colectivas. No fue solamente

una experiencia educativa, fue una experiencia de vida”.

Además, valoró el acompañamiento de los docentes durante todo el proceso

y el impacto de compartir experiencias con estudiantes de toda la provincia.

“Los profesores nos ayudaron a pensar, a argumentar y a defender nuestras

ideas. Sentimos que no estábamos solos, que había adultos que realmente

confiaban en nosotros y nos enseñaban a participar democráticamente.

Escuchar otras realidades, otros problemas y otras historias nos hizo crecer

muchísimo. El Parlamento te cambia la manera de ver la escuela, la política

y la participación. Te hace sentir parte de algo más grande”, subrayó.

El Parlamento Juvenil de Formosa contempla instancias institucionales,

foros zonales y una instancia provincial final, donde estudiantes

representantes de distintas localidades debatirán y construirán un

documento colectivo con propuestas elaboradas por las juventudes

formoseñas. Asimismo, las producciones y proyectos elaborados serán

sistematizados y podrán constituirse como aportes estratégicos para futuras

líneas de acción y políticas educativas provinciales.

Desde COES y la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios

destacaron que el Parlamento Juvenil de Formosa no solo fortalece la

participación estudiantil dentro de la escuela, sino que habilita espacios

reales de ciudadanía activa, donde las voces de los jóvenes son escuchadas,

reconocidas y transformadas en propuestas que aportan a la construcción de

una educación más democrática, inclusiva y vinculada a las realidades de

las juventudes formoseñas.

En un contexto nacional donde muchos programas destinados a las

juventudes y a la participación estudiantil fueron descontinuados, Formosa

continúa sosteniendo y fortaleciendo políticas públicas educativas que

garantizan espacios reales de debate, organización y protagonismo juvenil.

A través del Parlamento Juvenil de Formosa, miles de estudiantes de toda

la provincia vuelven a tener la posibilidad de hacer oír sus voces, construir

propuestas y participar activamente en la transformación de la escuela

secundaria y de sus comunidades.

De esta manera, el Modelo Formoseño reafirma su compromiso con una

educación democrática, participativa y profundamente vinculada a las

realidades y necesidades de las juventudes formoseñas.