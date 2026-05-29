Formosa reafirma su apuesta a las juventudes con la tercera edición del Parlamento Juvenil

Se trata de una propuesta destinada a estudiantes del Nivel Secundario de
toda la provincia que garantiza espacios reales de participación, debate y
construcción colectiva en las escuelas formoseñas.
El director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, se refirió al
lanzamiento de la tercera edición del Parlamento Juvenil de Formosa 2026
y destacó el crecimiento sostenido de la participación estudiantil en toda la
provincia, remarcando el trabajo articulado que llevan adelante los centros
de estudiantes y la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios
(FeCES) como espacios fundamentales para la organización, el debate y la
construcción colectiva de propuestas juveniles.
La Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES),
dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de
Formosa, anunció el lanzamiento de la tercera edición del Programa
“Parlamento Juvenil de Formosa 2026”, una propuesta destinada a
estudiantes del Nivel Secundario de toda la provincia, orientada a fortalecer
la participación juvenil, el debate y la construcción colectiva de propuestas
para la escuela secundaria.
El programa, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1918/26,
representa la continuidad de una política educativa provincial que garantiza
espacios reales de participación estudiantil, luego del desfinanciamiento y
eliminación del Parlamento Juvenil del Mercosur por parte del Gobierno
Nacional. La propuesta fue impulsada y votada por la FeCES, como
respuesta a la necesidad de sostener espacios de participación juvenil en las
escuelas formoseñas.
En este marco, el Gobierno de la provincia de Formosa, encabezado por el
gobernador Gildo Insfrán, sostiene y financia íntegramente esta propuesta a
través del Ministerio de Cultura y Educación, consolidando una política
pública que pone a las juventudes en el centro de las acciones educativas.
El Parlamento Juvenil de Formosa se constituye como un espacio de
construcción de ciudadanía, participación democrática y formación política
juvenil, donde las y los estudiantes pueden debatir sobre las problemáticas
que atraviesan sus realidades escolares y sociales, elaborar propuestas y
construir colectivamente la “escuela secundaria que quieren”. Se trata de
una experiencia que promueve el pensamiento crítico, la escucha activa, el
respeto por la diversidad de opiniones y el compromiso ciudadano.
Durante la edición 2025 participaron más de 110 instituciones educativas
secundarias de toda la provincia, con miles de estudiantes involucrados en
jornadas institucionales de debate, elaboración de propuestas y
representación provincial. Para este año, se espera ampliar la convocatoria
y superar la participación alcanzada en la edición anterior, fortaleciendo
aún más este espacio de protagonismo juvenil.
Una de las principales novedades de esta tercera edición es la incorporación
del eje “Salud Mental”, definido a partir de las demandas, inquietudes y
problemáticas expresadas por las propias juventudes durante la edición
anterior. Desde la organización señalaron que esta decisión responde a la
necesidad de escuchar y atender las realidades que hoy atraviesan a los
estudiantes, vinculadas al bienestar emocional, la ansiedad, los vínculos, la
convivencia escolar y la necesidad de generar espacios de escucha y
acompañamiento dentro de las instituciones educativas.
La profesora Dalma Tokarchuk Schelover, integrante del equipo técnico de
la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias y
coordinadora pedagógica del material institucional, destacó además el rol
fundamental de los docentes dentro del Parlamento Juvenil de Formosa,
remarcando que el programa no se limita únicamente a una instancia de
debate, sino que constituye una propuesta pedagógica integral sostenida en
el trabajo áulico y el acompañamiento institucional.
En ese sentido, señaló que desde la provincia se elaboraron materiales
pedagógicos propios, entre ellos un manual y cuadernillos orientadores
destinados a docentes, directivos y estudiantes, construidos desde las
realidades y problemáticas de las juventudes formoseñas. Asimismo,
remarcó que el programa contempla instancias permanentes de
acompañamiento y orientación pedagógica para las instituciones
educativas, fortaleciendo el trabajo docente, la construcción de propuestas
colectivas y la implementación de proyectos socioeducativos estudiantiles.
Además, el programa continuará fortaleciendo la elaboración de proyectos
socioeducativos estudiantiles, una instancia que busca que las propuestas
surgidas de los debates no queden únicamente en declaraciones, sino que
puedan transformarse en acciones concretas dentro de las escuelas y las
comunidades. De este modo, los estudiantes no solo reflexionan sobre
distintas problemáticas, sino que también desarrollan capacidades de
organización, planificación y trabajo colectivo para intervenir activamente
en la transformación de sus realidades.
Marcos Mora, parlamentario provincial de la EPES Nº 23 de la localidad de
San Martín Dos y participante de la edición 2025, expresó: “El Parlamento
Juvenil me hizo entender que nuestra voz sí tiene valor y que los jóvenes
podemos transformar realidades cuando tenemos espacios para participar.
Muchos llegamos con miedo a hablar, pensando que nuestras ideas no iban
a ser escuchadas. Pero en cada instancia aprendimos a debatir, investigar
problemáticas reales y construir propuestas colectivas. No fue solamente
una experiencia educativa, fue una experiencia de vida”.
Además, valoró el acompañamiento de los docentes durante todo el proceso
y el impacto de compartir experiencias con estudiantes de toda la provincia.
“Los profesores nos ayudaron a pensar, a argumentar y a defender nuestras
ideas. Sentimos que no estábamos solos, que había adultos que realmente
confiaban en nosotros y nos enseñaban a participar democráticamente.
Escuchar otras realidades, otros problemas y otras historias nos hizo crecer
muchísimo. El Parlamento te cambia la manera de ver la escuela, la política
y la participación. Te hace sentir parte de algo más grande”, subrayó.
El Parlamento Juvenil de Formosa contempla instancias institucionales,
foros zonales y una instancia provincial final, donde estudiantes
representantes de distintas localidades debatirán y construirán un
documento colectivo con propuestas elaboradas por las juventudes
formoseñas. Asimismo, las producciones y proyectos elaborados serán
sistematizados y podrán constituirse como aportes estratégicos para futuras
líneas de acción y políticas educativas provinciales.
Desde COES y la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios
destacaron que el Parlamento Juvenil de Formosa no solo fortalece la
participación estudiantil dentro de la escuela, sino que habilita espacios
reales de ciudadanía activa, donde las voces de los jóvenes son escuchadas,
reconocidas y transformadas en propuestas que aportan a la construcción de
una educación más democrática, inclusiva y vinculada a las realidades de
las juventudes formoseñas.
En un contexto nacional donde muchos programas destinados a las
juventudes y a la participación estudiantil fueron descontinuados, Formosa
continúa sosteniendo y fortaleciendo políticas públicas educativas que
garantizan espacios reales de debate, organización y protagonismo juvenil.
A través del Parlamento Juvenil de Formosa, miles de estudiantes de toda
la provincia vuelven a tener la posibilidad de hacer oír sus voces, construir
propuestas y participar activamente en la transformación de la escuela
secundaria y de sus comunidades.
De esta manera, el Modelo Formoseño reafirma su compromiso con una
educación democrática, participativa y profundamente vinculada a las
realidades y necesidades de las juventudes formoseñas.