Lanús le ganó 1-0 a Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana 2026

En el marco del encuentro de ida en la Argentina, Lanús venció 1-0 a Flamengo este jueves, para abrir con un triunfo la serie por la Recopa Sudamericana 2026 que enfrenta a los dos campeones de Conmebol del 2025.

En el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, el goleador Rodrigo Castillo marcó el único tanto de la noche a los 32 minutos del segundo tiempo, gol que sería decisivo al menos en el primer chico.

El “Granate” se presenta como el flamante campeón de la Copa Sudamericana, mientras que el “Mengao” es el defensor de la pasada Libertadores. La serie se define la semana próxima en Río de Janeiro.