Florencia Carignano desconectó los cables de los taquígrafos en pleno debate en Diputados

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados dedicada a debatir la Ley de Modernización Laboral comenzó este jueves con un fuerte clima de desorden y tensión. Desde el primer momento, los legisladores de la oposición más dura increparon al presidente de la Cámara, Martín Menem, acusándolo de “negar la palabra” y de “avalar el plan de Labor” oficialista, justo cuando Germán Martínez solicitaba la votación nominal. La situación se volvió aún más caótica cuando Menem le daba la palabra al diputado salteño Carlos Zapata para un homenaje, momento que aprovecharon varios legisladores para acercarse al estrado y reclamar directamente al titular de la Cámara. Entre quienes se acercaron se contaron Julia Strada, Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Aldo Leiva y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, todos protestando en el centro del hemiciclo.

En paralelo al conflicto, la diputada nacional Florencia Carignano, de La Cámpora en Unión por la Patria, protagonizó un hecho que generó fuerte polémica. Según lo registrado, se acercó a la mesa central del recinto y comenzó a desconectar los cables de alimentación y de conexión a internet que utilizan los taquígrafos durante la sesión de este jueves. Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, grabó la escena y le gritó: “Carignano ¿Qué haces? quedaste grabada pedazo de loca”. Mientras la oposición increpaba a Menem, desde el sector donde se sienta Unión por la Patria empezaron a aplaudir la situación, lo que evidenció la tensión entre bloques.

El episodio fue ampliamente difundido en X por Lemoine, quien remarcó: “¡Esto es inaceptable! Miren cómo se acerca haciéndose la distraída… no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones”. Incluso se observó que la diputada se acercó a los taquígrafos aplaudiendo con sus manos mientras manipulaba los cables. Más adelante, cuando Lisandro Almirón presentó el dictamen de mayoría en el recinto, Martín Menem se cruzó con Victoria Tolosa Paz y le recriminó que “hubo gente de su bloque tocando los cables”, en referencia al accionar de Carignano.

El presidente de la Cámara mostró su fastidio y advirtió que la intervención de Carignano afectó la escucha de Oscar Herrera Aguad, diputado misionero de Innovación Federal, quien por su discapacidad auditiva depende de un sistema auricular para poder oír la palabra de sus pares en el recinto. El episodio expone no solo la escalada de tensión en el hemiciclo, sino también las polémicas alrededor de los protocolos de trabajo durante las sesiones legislativas.