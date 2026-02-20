De qué murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy

Hollywood está conmocionado por la muerte de Eric Dane, estrella de eseries como Grey’s Anatomy y Euphoria. El actor falleció en las últimas horas, tras una intensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tenía 53 años.

El actor murió este jueves en un centro médico de Los Ángeles, California, acompañado por sus seres queridos. Así lo confirmó su familia, en un comunicado difundido por la revista People. “Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, expresaron.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, agregaron.

Al tiempo que resaltaron que “a lo largo de su viaje a con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concientización y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”. El documento cerró con un “eterno agradecimiento” a los fans del actor “por las muestras de cariño y apoyo recibido”.

Una exitosa trayectoria, marcada su papel en Grey’s Anatomy

Dane alcanzó fama internacional por el papel del doctor Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en la serie televisva Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del show producido por la cadena ABC.

Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie The Last Ship, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en Euphoria, en la que interpretó a Cal Jacobs.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

Qué es la ELA, la enfermerdad que sufría Eric Dane

Eric Dane había anunciado en abril de 2025 que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que provoca parálisis muscular progresiva y que, según explican especialistas, afecta a entre 5 y 6 personas de cada 100 mil habitantes en el mundo.

Actualmente la ELA no tiene cura, pero sí existen tratamientos, tanto clínicos como farmacológicos, que ayudan a ralentizar los avances de la parálisis. “La ELA provoca la muerte de las células motoneuronas, las encargadas de mover los músculos voluntarios del cuerpo”, explicó a Página/12 Darío Ryba, presidente de la Asociación ELA Argentina.

“Las personas que la tienen van perdiendo progresivamente la capacidad de mover sus miembros superiores o inferiores, y también pueden tener problemas con la fonación, al tragar o al respirar, provocando incluso insuficiencias respiratorias“, agregó.

Sin embargo el especialista aclaró que no todos los síntomas se manifiestan al mismo tiempo ni afectan a todos por igual, por lo que tanto el progreso de la enfermedad como el período de supervivencia después del diagnóstico depende de cada paciente en particular.

Sobre los tratamientos, explicó: “Es tratable clínicamente, con procedimientos multidisciplinarios específicos, y farmagológicamente: al día de hoy hay dos medicamentos que pueden enlentecer los efectos de la enfermedad“.

La ELA puede afectar a adultos de cualquier edad, pero la mayor parte de los casos se reportan en personas mayores de 40 años, con una mayor incidencia entre los 50 y los 70.

“Es una enfermedad brutal, con un pronóstico muy complejo, pero hay que atravesarla con esperanza en la ciencia, para que pronto salga una droga que pueda frenarla o curarla”, señaló Ryba.