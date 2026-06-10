La Secretaría de Ciencia y Tecnología firmó un importante convenio con el Colegio de Ingenieros

Se trata de un acuerdo marco que permitirá establecer proyectos más

específicos entre ambos espacios.

Este martes, desde las 10:30 horas, en el Polo Científico y Tecnológico de

Formosa, la Secretaría de Ciencia y Tecnología con el Colegio de

Ingenieros, firmaron un importante convenio que permitirá fortalecer el

lazo entre ambas instituciones y enriquecer las acciones de las mismas.

Al respecto, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis,

resaltó el lugar donde se llevó a cabo este acuerdo porque “el Polo es un

engranaje del Modelo Formoseño, así que hoy nos toca reafirmar este

vínculo que ya venimos realizando con varias instituciones”.

En esta oportunidad, explicó, el convenio va a “reforzar vínculos, a

complementarnos, a sumar capacidad en todo este rubro tan importante

como es la ingeniería, el aspecto técnico”.

“Lo más importante es que este convenio marco nos va a permitir después

realizar convenios específicos entre distintas áreas que cuenta el Colegio de

Ingenieros Públicos, con las del Polo Científico”, indicó.

Y añadió: “Es decir, ir elaborando proyectos ya mucho más específicos,

pero bajo este marco, que realmente nos da la cobertura de trabajo y la

sinergia necesaria para poder avanzar en desarrollar programas, proyectos

junto al Colegio”.

En ese sentido, el funcionario estimó que contarán con la participación de

los estudiantes del Instituto Politécnico en las diversas propuestas que

surjan y, ejemplificó, que la Secretaría ya se encuentra trabajando con la

carrera de Electromedicina.

“El próximo 12 de junio, se hace acá en el Polo Científico una jornada para

comentar un poquito el avance en tecnología y en el aspecto de lo que es la

ingeniería respecto al bienestar, al uso como herramienta para el campo

productivo y social”, anticipó.

Por último, Orrabalis puso en valor que el Gobierno provincial toma la

decisión política de acompañar a la Ciencia y Tecnología y acompañar al

desarrollo, a diferencia de Nación donde hay una intención de

“desmembrar todo lo que es el sistema científico y tecnológico del país”.

“En Formosa, por supuesto que el conocimiento esté al servicio del pueblo,

del bienestar social, productivo. Y eso es lo que nosotros estamos

demostrando, capacidades de resolver problemas, de vincularnos, y sobre

todo siempre estar pensando soluciones y políticas hacia el sector

productivo, hacia la sociedad, porque de eso trata el Modelo Formoseño”, cerró.