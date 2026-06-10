Namqom: Se celebró el primer aniversario de la nueva sede que alberga al ECO y al Centro de Atención del IAPA

La presencia de estos dispositivos territoriales reafirma el enfoque

pluricultural y multiétnico del Modelo Formoseño, acercando el Estado a la

comunidad y garantizando que sus integrantes accedan a los mismos servicios

y oportunidades que el resto de los habitantes de la provincia.

En el barrio Namqom se celebró el primer aniversario del edificio que alberga

al Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) y al Centro de

Primer Nivel de Atención (CPNA) del Instituto de Investigación, Asistencia y

Prevención de las Adicciones (IAPA), bajo el lema “Un lugar que construimos

entre todos”.

La jornada reunió a vecinos, familias, usuarios de ambos dispositivos e

instituciones, en una celebración que puso en valor el trabajo articulado que se

desarrolla diariamente para fortalecer la inclusión social, la participación

comunitaria y el acceso igualitario a derechos.

Participó de la actividad la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, junto a

representantes de distintas instituciones del barrio, entre ellas la Policía de la

Provincia de Formosa, el Centro de Salud, establecimientos educativos y

organizaciones comunitarias.

La ministra destacó que la presencia de estos dispositivos territoriales reafirma

el enfoque pluricultural y multiétnico del Modelo Formoseño, acercando el

Estado a la comunidad y garantizando que sus integrantes accedan a los

mismos servicios y oportunidades que el resto de los habitantes de la

provincia.

“Estamos en un espacio que el gobernador Gildo Insfrán puso a disposición de

la comunidad. Aquí funcionan tanto un Espacio ECO como un Centro de

Primer Nivel de Atención del Instituto IAPA. Es un lugar de encuentro para

niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, con una importante concurrencia

y un permanente acompañamiento a las familias”, expresó.

Asimismo, resaltó el trabajo mancomunado que se desarrolla junto a la

Policía, el Centro de Desarrollo Infantil, las instituciones educativas en todos

sus niveles, organizaciones religiosas y deportivas del barrio. “Es una tarea

integral e integrada, con distintas instituciones, con las que se trabaja de

manera conjunta para brindar respuestas concretas a la comunidad, con

servicios totalmente gratuitos para los vecinos”, afirmó.

La ministra destacó además que el Estado provincial mantiene una política de

asistencia alimentaria a las comunidades aborígenes, señalando que “en este

mismo momento se están entregando de manera simultánea cajas alimentarias

y frazadas a familias originarias de Lote 8, María Cristina y Santa Teresa”.

“Se trata de aportes nutricionales financiados íntegramente con recursos

provinciales, que continúan llegando a las comunidades de todo el territorio

formoseño, al igual que la asistencia que se brinda a personas celíacas en toda

la provincia”, sostuvo.

La funcionaria señaló además que Formosa sostiene un sistema de salud y

educación pública con presencia territorial, junto con obras e iniciativas que

continúan ejecutándose para mejorar la calidad de vida de la población. Y

remarcó que estas acciones se sostienen aun en un contexto de eliminación de

fondos nacionales, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el

acompañamiento integral de las familias formoseñas.

El Espacio ECO Namqom realiza un trabajo territorial con las familias del

barrio desde el año 2010, cuando estos dispositivos funcionaban bajo la

denominación de “Centros de la Comunidad”. La coordinadora, Yanina

Fleitas, manifestó su satisfacción por celebrar el primer año de

funcionamiento de la nueva sede.

Fleitas recordó que “el ECO impulsa talleres, actividades deportivas y

recreativas, encuentros para mujeres, charlas de promoción social y acciones

culturales destinadas a fortalecer la identidad comunitaria, promoviendo

además la preservación de las costumbres”.

Asimismo, “brinda asesoramiento y acompañamiento integral a las familias,

facilitando el acceso a programas, trámites y servicios de distintos organismos

provinciales” explicó.

Por su parte, el Centro de Primer Nivel de Atención del Instituto IAPA

desarrolla tareas en el barrio desde la creación del organismo en el año 2016,

abordando situaciones vinculadas a los consumos problemáticos mediante

estrategias de prevención, asistencia y acompañamiento.

Desde sus inicios, el equipo desarrolló un trabajo territorial sostenido a través

de la recepción de demandas espontáneas y visitas domiciliarias. En aquel

entonces, la labor se realizaba sin un edificio propio, utilizando espacios

comunitarios,como la escuela, hasta la inauguración de la sede actual, que

permitió fortalecer la atención y ampliar los servicios brindados a la

comunidad.

La administradora general del Instituto IAPA, la doctora Lisie Meier,

manifestó que “este espacio propio permite brindar una atención más cómoda

y adecuada a las necesidades de los vecinos. Estamos muy contentos de

celebrar este primer aniversario junto a la comunidad, y de ser y sentirnos

parte de este barrio”, expresó.

La funcionaria explicó que “en el centro se desarrollan tratamientos

ambulatorios para personas con consumos problemáticos, además de la

modalidad de Comunidad de vida, donde los participantes comparten

actividades diarias, acompañamiento profesional y espacios de contención”.

Indicó además que “el trabajo del equipo combina acciones asistenciales y

preventivas en articulación permanente con las instituciones barriales”.

Como parte de la celebración, el Instituto IAPA realizó un reconocimiento a

las familias que participan activamente de los espacios multifamiliares,

destacando su compromiso y acompañamiento en los procesos de

recuperación y fortalecimiento comunitario.

La jornada también incluyó presentaciones artísticas y culturales, entre ellas

una propuesta impulsada por la Dirección de Desarrollo Juvenil junto a un

joven rapero wichí, que puso en valor la identidad cultural y la participación

de las juventudes de la comunidad.

De esta manera, el primer aniversario de la nueva sede del ECO y del Centro

de Atención del IAPA se convirtió en una oportunidad para celebrar el trabajo

colectivo, fortalecer los vínculos comunitarios y reafirmar el compromiso del

Gobierno de Formosa con la inclusión, la equidad y el acompañamiento integral de las familias formoseñas.