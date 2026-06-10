Namqom: Se celebró el primer aniversario de la nueva sede que alberga al ECO y al Centro de Atención del IAPA

La presencia de estos dispositivos territoriales reafirma el enfoque
pluricultural y multiétnico del Modelo Formoseño, acercando el Estado a la
comunidad y garantizando que sus integrantes accedan a los mismos servicios
y oportunidades que el resto de los habitantes de la provincia.
En el barrio Namqom se celebró el primer aniversario del edificio que alberga
al Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) y al Centro de
Primer Nivel de Atención (CPNA) del Instituto de Investigación, Asistencia y
Prevención de las Adicciones (IAPA), bajo el lema “Un lugar que construimos
entre todos”.
La jornada reunió a vecinos, familias, usuarios de ambos dispositivos e
instituciones, en una celebración que puso en valor el trabajo articulado que se
desarrolla diariamente para fortalecer la inclusión social, la participación
comunitaria y el acceso igualitario a derechos.
Participó de la actividad la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, junto a
representantes de distintas instituciones del barrio, entre ellas la Policía de la
Provincia de Formosa, el Centro de Salud, establecimientos educativos y
organizaciones comunitarias.
La ministra destacó que la presencia de estos dispositivos territoriales reafirma
el enfoque pluricultural y multiétnico del Modelo Formoseño, acercando el
Estado a la comunidad y garantizando que sus integrantes accedan a los
mismos servicios y oportunidades que el resto de los habitantes de la
provincia.
“Estamos en un espacio que el gobernador Gildo Insfrán puso a disposición de
la comunidad. Aquí funcionan tanto un Espacio ECO como un Centro de
Primer Nivel de Atención del Instituto IAPA. Es un lugar de encuentro para
niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, con una importante concurrencia
y un permanente acompañamiento a las familias”, expresó.
Asimismo, resaltó el trabajo mancomunado que se desarrolla junto a la
Policía, el Centro de Desarrollo Infantil, las instituciones educativas en todos
sus niveles, organizaciones religiosas y deportivas del barrio. “Es una tarea
integral e integrada, con distintas instituciones, con las que se trabaja de
manera conjunta para brindar respuestas concretas a la comunidad, con
servicios totalmente gratuitos para los vecinos”, afirmó.
La ministra destacó además que el Estado provincial mantiene una política de
asistencia alimentaria a las comunidades aborígenes, señalando que “en este
mismo momento se están entregando de manera simultánea cajas alimentarias
y frazadas a familias originarias de Lote 8, María Cristina y Santa Teresa”.
“Se trata de aportes nutricionales financiados íntegramente con recursos
provinciales, que continúan llegando a las comunidades de todo el territorio
formoseño, al igual que la asistencia que se brinda a personas celíacas en toda
la provincia”, sostuvo.
La funcionaria señaló además que Formosa sostiene un sistema de salud y
educación pública con presencia territorial, junto con obras e iniciativas que
continúan ejecutándose para mejorar la calidad de vida de la población. Y
remarcó que estas acciones se sostienen aun en un contexto de eliminación de
fondos nacionales, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el
acompañamiento integral de las familias formoseñas.
El Espacio ECO Namqom realiza un trabajo territorial con las familias del
barrio desde el año 2010, cuando estos dispositivos funcionaban bajo la
denominación de “Centros de la Comunidad”. La coordinadora, Yanina
Fleitas, manifestó su satisfacción por celebrar el primer año de
funcionamiento de la nueva sede.
Fleitas recordó que “el ECO impulsa talleres, actividades deportivas y
recreativas, encuentros para mujeres, charlas de promoción social y acciones
culturales destinadas a fortalecer la identidad comunitaria, promoviendo
además la preservación de las costumbres”.
Asimismo, “brinda asesoramiento y acompañamiento integral a las familias,
facilitando el acceso a programas, trámites y servicios de distintos organismos
provinciales” explicó.
Por su parte, el Centro de Primer Nivel de Atención del Instituto IAPA
desarrolla tareas en el barrio desde la creación del organismo en el año 2016,
abordando situaciones vinculadas a los consumos problemáticos mediante
estrategias de prevención, asistencia y acompañamiento.
Desde sus inicios, el equipo desarrolló un trabajo territorial sostenido a través
de la recepción de demandas espontáneas y visitas domiciliarias. En aquel
entonces, la labor se realizaba sin un edificio propio, utilizando espacios
comunitarios,como la escuela, hasta la inauguración de la sede actual, que
permitió fortalecer la atención y ampliar los servicios brindados a la
comunidad.
La administradora general del Instituto IAPA, la doctora Lisie Meier,
manifestó que “este espacio propio permite brindar una atención más cómoda
y adecuada a las necesidades de los vecinos. Estamos muy contentos de
celebrar este primer aniversario junto a la comunidad, y de ser y sentirnos
parte de este barrio”, expresó.
La funcionaria explicó que “en el centro se desarrollan tratamientos
ambulatorios para personas con consumos problemáticos, además de la
modalidad de Comunidad de vida, donde los participantes comparten
actividades diarias, acompañamiento profesional y espacios de contención”.
Indicó además que “el trabajo del equipo combina acciones asistenciales y
preventivas en articulación permanente con las instituciones barriales”.
Como parte de la celebración, el Instituto IAPA realizó un reconocimiento a
las familias que participan activamente de los espacios multifamiliares,
destacando su compromiso y acompañamiento en los procesos de
recuperación y fortalecimiento comunitario.
La jornada también incluyó presentaciones artísticas y culturales, entre ellas
una propuesta impulsada por la Dirección de Desarrollo Juvenil junto a un
joven rapero wichí, que puso en valor la identidad cultural y la participación
de las juventudes de la comunidad.
De esta manera, el primer aniversario de la nueva sede del ECO y del Centro
de Atención del IAPA se convirtió en una oportunidad para celebrar el trabajo
colectivo, fortalecer los vínculos comunitarios y reafirmar el compromiso del
Gobierno de Formosa con la inclusión, la equidad y el acompañamiento integral de las familias formoseñas.