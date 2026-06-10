Pacientes oncológicos del CEMENURK tuvieron clases de zumba

La actividad será mensual pero se replicará para aquellos que no pudieron

participar en esta ocasión, ya sea que estén en tratamiento o se hayan

recuperado.

En el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Néstor C.

Kirchner” (CEMENURK), pacientes oncológicos participaron de una clase

de zumba más que especial porque fue conducida por el profesor Ricardo

Pérez quien es, además, el primer paciente embajador de la Institución.

Esta actividad segura y adaptada tuvo lugar este martes 9, desde las 9:30

horas, con el fin de recuperar energía, fortalecer el cuerpo y mejorar el

bienestar integral.

Al respecto, la licenciada Lourdes Magalí Bareiro, coordinadora del

Servicio de Bienestar y Calidad de Vida, conversó con AGENFOR y

precisó que la propuesta surgió de dicha área con el apoyo de Pérez quien

recibió el alta en el Centro hace un mes por lo que “junto a él se están

creando algunas actividades que le den participación activa a pacientes

durante y después de su tratamiento”.

“El movimiento es vida, nos decía uno de los pacientes que vino a la

actividad de hoy: yo vengo porque si me quedo en mi casa no me muevo,

entonces yo creo que eso resume bastante bien de lo bien que hace a la

institución, pero ya quizás no como paciente, sino como un agente de

salud”, sostuvo.

Y añadió: “Todos ellos que están presentes acá, están bailando, se están

divirtiendo, están creando lazos, comunidad y es lo que queremos lograr,

que el paciente vuelva contento después de su tratamiento a este lugar”.

La referente aclaró que, en principio, la actividad será mensual pero se

replicará para aquellos que no pudieron participar en esta ocasión, ya sea

que estén en tratamiento o se hayan recuperado y, de acuerdo a la

convocatoria, evaluarán si se generarán más espacios de este tipo.

“Están invitados todos los pacientes oncológicos invitados, no hay ningún

problema, es una actividad gratuita, no es arancelada, la idea es que

justamente que vengan, que se muevan y que se diviertan”, señaló.

Y concluyó: “A nosotros nos encanta verlos, ver cómo va su vida, qué

están haciendo, qué cosas vuelven a hacer, porque ellos durante el

tratamiento a veces dejan de hacer algunas cosas que les gustan y verlos

acá bailando, la verdad que a todo el personal nos alegra muchísimo reencontrarnos con ellos”.