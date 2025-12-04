La Mona Jiménez debió pasar por el quirófano: cómo se encuentra de salud

Carlos “La Mona” Jiménez, una de las figuras más queridas de la música popular argentina, atraviesa nuevamente un proceso de recuperación en su Córdoba natal luego de someterse a una cirugía programada para tratar una hernia que venía afectando su bienestar en los últimos meses.

La intervención, confirmada por El Doce TV, se realizó sin complicaciones y forma parte del seguimiento médico que el artista mantiene desde hace años, debido a diferentes episodios de salud que lo obligaron a extremar cuidados. Mientras descansa en su casa, su familia y su equipo médico aseguraron que está respondiendo de manera adecuada a la operación y que la evolución se encuentra dentro de los parámetros previstos, una noticia que llevó alivio a sus seguidores.

El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo pocos días después del recordado espectáculo que ofreció en La Plata, donde volvió a demostrar su vigencia y su conexión con el público masivo. La hernia que motivó esta intervención, según explicaron medios cordobeses, se desarrolló como consecuencia de una operación previa, lo que hacía necesaria una revisión profunda para evitar complicaciones futuras.

Qué dice el parte médico sobre la situación de La Mona Jiménez

El parte médico señala que el cantante permanece en reposo estricto, cumpliendo con las indicaciones profesionales para asegurar una recuperación sostenida y sin sobresaltos, algo fundamental en un artista que planea una agenda cargada de compromisos para 2026. La salud de La Mona ha sido motivo de preocupación constante en los últimos años, especialmente luego de episodios que pusieron en guardia a su entorno y a sus fanáticos.

En 2023 debió ser operado de urgencia para extraerle el bazo tras sufrir un fuerte dolor abdominal, episodio que él mismo describió con crudeza al afirmar: “El bazo estaba roto, apenas cubierto por una telita. Casi me muero, me salvaron por minutos”. Ese mismo año, una obstrucción severa en la arteria carótida derivó en un cuadro isquémico que obligó a su internación en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba, donde permaneció varios días en terapia intensiva antes de que le colocaran un stent.

El 2024 también trajo complicaciones, cuando una gastroenteritis aguda lo llevó a una nueva hospitalización y a cancelar shows ya programados. Estos antecedentes, sumados a su extensa trayectoria artística, reforzaron la necesidad de extremar cuidados y atención médica permanente. Por eso, aunque esta reciente intervención no reviste gravedad, el seguimiento resulta clave para evitar nuevos contratiempos.

Pese al desgaste lógico que implica cualquier cirugía, allegados al músico aseguraron que se encuentra de buen ánimo, rodeado de su familia y dispuesto a retomar sus actividades una vez que los médicos lo autoricen. La expectativa está puesta en que pueda regresar a los escenarios sin restricciones, reafirmando su liderazgo indiscutido dentro del cuarteto y preparando el camino para un 2026 que, si la recuperación continúa como hasta ahora, lo encontrará nuevamente frente a miles de seguidores.