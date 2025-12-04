Batistuta analizó el presente de la Selección Argentina: “Estoy seguro de que vuelve a jugar la final”

Gabriel Batistuta, uno de los máximos artilleros en la historia de la Selección Argentina, volvió a tomar la palabra en la previa del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y transmitió un optimismo absoluto sobre el futuro inmediato del equipo conducido por Lionel Scaloni.

En diálogo con TyC Sports, el exdelantero explicó que ve a la Albiceleste “mejor que en Qatar”, convencido de que la estructura futbolística se consolidó tras el título y que los jugadores llegan a esta cita mundialista con una madurez que los vuelve aún más competitivos. Allí mismo lanzó una frase que rápidamente se volvió eje de debate: “Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, sentenció con seguridad al evaluar el presente del conjunto nacional y el clima interno que, según él, potencia el rendimiento del plantel.

A la hora de analizar el frente de ataque, Batistuta evitó inclinarse por uno de los dos goleadores que pelean por la titularidad. Reconoció que no podría elegir entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, a quienes definió como delanteros completos y complementarios. “Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo”, expresó, asegurando que tanto el jugador del Inter como el del Manchester City aportan intensidad, sacrificio y claridad en la definición.

Para el exgoleador, los dos reúnen características similares y su vigencia en sus respectivos clubes demuestra que son futbolistas capaces de resolver partidos incluso ante defensas sólidas. Aunque deslizó que “probablemente podrían jugar juntos”, dejó ese análisis en manos del cuerpo técnico.

En cuanto a Lionel Messi, fue igual de contundente. Imaginó al capitán en plenitud y con la motivación propia de un torneo corto que siempre lo impulsa. “El Mundial dura un mes y te llena de energía y de ganas”, explicó, remarcando que incluso puede llegar mejor preparado que varios futbolistas del fútbol europeo gracias al calendario de la MLS. Para él, el rosarino sigue siendo determinante y su experiencia puede resultar clave en momentos decisivos, especialmente en un campeonato donde cada detalle influye.

El exdelantero también aprovechó la entrevista para rememorar un episodio de su etapa juvenil en Newell’s, cuando Marcelo Bielsa, entonces entrenador del club rosarino, lo presionó para ponerse en forma. Relató que llegó a La Lepra con algunos kilos de más y que el técnico no dudó en decírselo. “A mí me gustaban los alfajores y los comía sin culpa”, recordó entre risas, para luego contar que lo sometieron a una dieta estricta: pasó de 89 a 85 kilos, peso que mantuvo durante gran parte de su carrera profesional. Esa disciplina, aseguró, fue una de las bases de su desarrollo como jugador de elite.

En el cierre, habló sobre la operación que le cambió la vida luego de años padeciendo dolor en los tobillos. Explicó que, durante la pandemia, se sometió a una intervención en Suiza donde le colocaron prótesis en ambas piernas. Los resultados, reveló, fueron determinantes para recuperar su bienestar: hoy puede caminar sin molestias, disfrutar del golf e incluso jugar al pádel “aunque no debería”, según admitió con humor.