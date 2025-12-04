Donato de Santis explotó y lanzó una advertencia feroz contra Sofi Gonet en MasterChef

Un momento inesperado sacudió la última emisión de MasterChef Celebrity cuando Sofía “La Reini” Gonet se presentó ante el jurado con un espíritu que, según ellos mismos remarcaron, no coincidía con la instancia decisiva que estaba por enfrentar. La influencer, que suele destacarse por su estilo y seguridad, llegó a la gala de eliminación con una imagen mucho más deslucida de lo habitual y una seguidilla de quejas que alteraron el clima del estudio apenas comenzó a hablar.

Su intención era defender un lahmacun acompañado por una ensalada de hierbas, pero antes de que pudiera explicar su preparación, la atención se dirigió por completo a su aspecto y a su forma de presentarse ante las cámaras. Wanda Nara, conductora del certamen, fue la primera en marcarlo: “No viniste con look de eliminación Reini”, lanzó mientras observaba a la participante de pies a cabeza.

los participantes que se salvaron de la gala de eliminacion en masterchef

Informate más

Los participantes que se salvaron de la gala de eliminación en MasterChef

Lejos de esquivar el comentario, Gonet admitió que su día había sido un desastre. Enumeró que no estaba conforme “de pelo y de makeup”, que no se sentía en su mejor forma y que incluso había sufrido un episodio insólito: “También se me quemaron las pestañas”, se lamentó ante el jurado, lo que generó un clima de incomodidad que rápidamente derivó en tensión.

Fue entonces cuando Donato de Santis, visiblemente molesto por la energía negativa que transmitía la participante, decidió intervenir con dureza. “Bueno, entonces con toda esta negatividad, abandona la cocina de MasterChef…”, comenzó, lo que llevó a Gonet a pegar un grito al creer que la estaban expulsando en ese preciso instante. El chef, sin perder la firmeza, remató la advertencia con una frase tajante: “Si empieza así, ya la eliminamos de una”, dejando en claro que su paciencia estaba agotada y que la actitud podía pesar tanto como el plato en una instancia límite del programa.

Impactada por la reacción del jurado, la participante comprendió el mensaje y dio un giro en su disposición. Recuperó el ánimo, defendió su preparación con convicción y respondió con más seguridad a las devoluciones, logrando revertir la imagen que había dejado minutos antes. Su plato, acompañado por esa mejora en la actitud, terminó convenciéndolos y permitió que evitara la eliminación, generando alivio tanto para ella como para sus seguidores.

El episodio, sin embargo, dejó en evidencia la exigencia del certamen y la poca tolerancia del jurado ante comportamientos que puedan afectar el desarrollo del programa. La jornada se convirtió rápidamente en una de las más comentadas entre los fanáticos, que debatieron si la reacción de Donato fue excesiva o necesaria para marcar límites en plena competencia.