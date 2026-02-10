La Defensoría del Pueblo confirmó el aumento del gas envasado hasta un 20%

En diálogo con AGENFOR, el doctor José García del equipo legal de la
Defensoría del Pueblo, se refirió al relevamiento que realizaron en los
diversos puntos de distribución de la ciudad y confirmó que los nuevos
incrementos en la garrafa de 10 kilos promedian entre 16,9% y 20%, siendo
la empresa REFSA Gas la que tiene los precios de referencia más
accesibles.
“Hemos relevado también en los distintos lugares que comercializan la
garrafa sin ser un punto de distribución, los minoristas, y se ha detectado un
incremento por la liberación que ha autorizado el Gobierno Nacional
porque esto hace que los valores puedan escalar, que es lo que está
sucediendo”, indicó.
Y especificó que “el costo que veníamos manejando de 16 mil pesos para la
garrafa de 10 kilogramos, se ha disparado en algunos lugares a 19 mil
pesos” lo que, consideró, “es un costo importante, significativo”.
Asimismo, el funcionario aclaró que “los únicos que mantienen el precio de
16 mil son los programas provinciales de distribución de gas en garrafas”, a
cargo de REFSA Gas.
“Y en otros lugares ha llegado hasta a 22 mil pesos el incremento del costo
de la garrafa. Depende también, por supuesto, del lugar de relevamiento y
de la empresa”, añadió.
En ese marco, García marcó que “esto viene a ser un nuevo golpe a la
economía de los consumidores” que, de por sí, tienen “sus ingresos
congelados”.
“Si tenemos en cuenta que el incremento salarial, por disposición del
Gobierno nacional, las paritarias se han cerrado. Se fijan aumentos del 1%,
que son más bien, una burla un poco para la gente”, sostuvo.
Y cuestionó que, por otro lado, haya “liberación de precios” en ciertos
servicios que son “base para la gente e indispensables en cuanto al
consumo”, como es el caso del gas envasado.
Por último, el referente de la Defensoría, dijo que solicitaron “un poco de
racionalidad en la aplicación de estas medidas” ante la autoridad de control
ya que “no podemos con la economía en retroceso, autorizar determinado
tipo de aumento”.
“Sobre todo cuando sabemos que el margen de rentabilidad, tanto de la
distribuidora como así también de sus proveedores, se mantiene en un
marco medianamente razonable”, cerró.
Entonces, el precio del gas envasado en garrafas tiene un costo de 16 mil
pesos para la de 10 kilos en programas locales pero, en algunos barrios de
la ciudad capital, pueden llegar hasta a 19 mil.
Mientras que, en el interior, el costo es de hasta 22 mil pesos o más, con
excepción de REFSA Gas, que mantiene el mismo precio en toda la
provincia, sosteniendo un valor que es muy bajo en comparación al que
cobran estaciones de servicio, comercios y cooperativas.