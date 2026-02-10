La Defensoría del Pueblo confirmó el aumento del gas envasado hasta un 20%

En diálogo con AGENFOR, el doctor José García del equipo legal de la

Defensoría del Pueblo, se refirió al relevamiento que realizaron en los

diversos puntos de distribución de la ciudad y confirmó que los nuevos

incrementos en la garrafa de 10 kilos promedian entre 16,9% y 20%, siendo

la empresa REFSA Gas la que tiene los precios de referencia más

accesibles.

“Hemos relevado también en los distintos lugares que comercializan la

garrafa sin ser un punto de distribución, los minoristas, y se ha detectado un

incremento por la liberación que ha autorizado el Gobierno Nacional

porque esto hace que los valores puedan escalar, que es lo que está

sucediendo”, indicó.

Y especificó que “el costo que veníamos manejando de 16 mil pesos para la

garrafa de 10 kilogramos, se ha disparado en algunos lugares a 19 mil

pesos” lo que, consideró, “es un costo importante, significativo”.

Asimismo, el funcionario aclaró que “los únicos que mantienen el precio de

16 mil son los programas provinciales de distribución de gas en garrafas”, a

cargo de REFSA Gas.

“Y en otros lugares ha llegado hasta a 22 mil pesos el incremento del costo

de la garrafa. Depende también, por supuesto, del lugar de relevamiento y

de la empresa”, añadió.

En ese marco, García marcó que “esto viene a ser un nuevo golpe a la

economía de los consumidores” que, de por sí, tienen “sus ingresos

congelados”.

“Si tenemos en cuenta que el incremento salarial, por disposición del

Gobierno nacional, las paritarias se han cerrado. Se fijan aumentos del 1%,

que son más bien, una burla un poco para la gente”, sostuvo.

Y cuestionó que, por otro lado, haya “liberación de precios” en ciertos

servicios que son “base para la gente e indispensables en cuanto al

consumo”, como es el caso del gas envasado.

Por último, el referente de la Defensoría, dijo que solicitaron “un poco de

racionalidad en la aplicación de estas medidas” ante la autoridad de control

ya que “no podemos con la economía en retroceso, autorizar determinado

tipo de aumento”.

“Sobre todo cuando sabemos que el margen de rentabilidad, tanto de la

distribuidora como así también de sus proveedores, se mantiene en un

marco medianamente razonable”, cerró.

Entonces, el precio del gas envasado en garrafas tiene un costo de 16 mil

pesos para la de 10 kilos en programas locales pero, en algunos barrios de

la ciudad capital, pueden llegar hasta a 19 mil.

Mientras que, en el interior, el costo es de hasta 22 mil pesos o más, con

excepción de REFSA Gas, que mantiene el mismo precio en toda la

provincia, sosteniendo un valor que es muy bajo en comparación al que

cobran estaciones de servicio, comercios y cooperativas.