Reunión de coordinación y planificación turística en el Ministerio de Turismo con representantes de Clorinda

En las oficinas del Ministerio de Turismo de Formosa se llevó a cabo una
reunión de coordinación y planificación de actividades junto a
representantes de la Municipalidad de Clorinda, con el objetivo de avanzar
en una agenda de trabajo conjunto orientada al fortalecimiento del
desarrollo turístico local.
Del encuentro participaron el director de Turismo de Clorinda, Eugenio
Garay Dalto; el secretario de Gobierno, Marcelo Fernández; y la abogada
Diana Garay, integrante del equipo técnico de la Dirección de Turismo.
Durante la reunión se abordaron líneas de acción, propuestas de actividades
y estrategias de articulación institucional para potenciar la oferta turística
de la ciudad y consolidar el trabajo coordinado entre provincia y municipio.
Desde el Ministerio de Turismo se destacó la importancia de sostener estos
espacios de planificación conjunta para promover iniciativas que impulsen
el crecimiento del sector y generen nuevas oportunidades en cada localidad.
