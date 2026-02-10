Reunión de coordinación y planificación turística en el Ministerio de Turismo con representantes de Clorinda

En las oficinas del Ministerio de Turismo de Formosa se llevó a cabo una

reunión de coordinación y planificación de actividades junto a

representantes de la Municipalidad de Clorinda, con el objetivo de avanzar

en una agenda de trabajo conjunto orientada al fortalecimiento del

desarrollo turístico local.

Del encuentro participaron el director de Turismo de Clorinda, Eugenio

Garay Dalto; el secretario de Gobierno, Marcelo Fernández; y la abogada

Diana Garay, integrante del equipo técnico de la Dirección de Turismo.

Durante la reunión se abordaron líneas de acción, propuestas de actividades

y estrategias de articulación institucional para potenciar la oferta turística

de la ciudad y consolidar el trabajo coordinado entre provincia y municipio.

Desde el Ministerio de Turismo se destacó la importancia de sostener estos

espacios de planificación conjunta para promover iniciativas que impulsen

el crecimiento del sector y generen nuevas oportunidades en cada localidad.