La Policía aclaró sobre incidentes en el IPV

En la mañana de este lunes, un grupo de hombres y mujeres con niños llegaron hasta el edificio del Instituto Provincial de la Vivienda con el fin de realizar una manifestación en reclamo de viviendas, situación que llevó a personal de la Seccional Tercera y del Comando Radioeléctrico a brindar un servicio de seguridad a fin de garantizar dicho derecho constitucional.

Los manifestantes fueron atendidos por personal de la entidad, explicándoseles los pasos legales a seguir.

Con el paso de las horas, y tras la incitación de personas ajenas al reclamo, varias mujeres se encadenaron en el primer piso del edificio y posteriormente en la planta baja, pese a haber sido atendidas, permanecieron en el lugar luego del mediodía finalizado el horario de atención al público, generándose Incidentes con los efectivos allí apostados donde resultaron lesionadas 3 mujeres policías.

Alrededor de las 21:00 horas, trabajadores de la Línea 102 – Servicio de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad – dialogaron con los padres para que retiraran a los menores, dado que llevaban muchas horas en el lugar. Sin embargo, nuevamente fueron incitados por terceros a continuar con la protesta.

Agotadas todas las instancias de diálogo y pese a contar con la garantía de que serían atendidos en los horarios correspondientes, los manifestantes permanecieron en el edificio.

Tras la denuncia radicada por el interventor del IPV ing. Ugelli el juez subrogante del Juzgado de Instrucción N° 3 ordenó el desalojo del inmueble, medida judicial que se llevó a cabo con la colaboración del personal femenino del DDR y Policía Científica en forma pacífica, logrando sacar a las personas que estaban en el interior del edificio.

Las actuaciones fueron iniciadas en la Comisaría Seccional Tercera, con intervención de la justicia.