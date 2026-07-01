La base SIPEC del Hospital Distrital de Clorinda fortalece la capacitación comunitaria en RCP y primeros auxilios

Mediante charlas y talleres didácticos que se desarrollan en distintos

espacios comunitarios.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano,

continúa promoviendo acciones de capacitación comunitaria para fortalecer

la respuesta de la población ante situaciones de emergencia.

En ese marco, personal de la base Clorinda del Sistema Integrado

Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) del Hospital Distrital

“Cruz Felipe Arnedo”, llevó adelante una charla sobre Reanimación

Cardiopulmonar (RCP) básica y primeros auxiliosen la Iglesia Evangélica

“Más que Vencedores”

La actividad estuvo destinada a los feligreses de esa institución, quienes

participaron activamente de una jornada orientada a incorporar

conocimientos y habilidades que pueden resultar determinantes para salvar

vidas.

Durante la capacitación, los profesionales explicaron paso a paso cómo

realizar correctamente las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar

(RCP) en niños y adultos, remarcando la importancia de su aplicación

inmediata frente a un paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, se brindaron herramientas de primeros auxilios para actuar ante

situaciones críticas como ahogamientos, atragantamientos y otras

emergencias que pueden presentarse tanto en el ámbito doméstico como en

la vía pública. Entre estas, la maniobra de Heimlich para desobstruir la vía

aérea.

La capacitación incluyó, además, pautas para el abordaje inicial de

personas que atraviesan una emergencia relacionada con la salud mental.

Además, el equipo del SIPEC hizo especial hincapié en la importancia de

activar de manera inmediata el sistema de emergencias mediante la llamada

a la línea telefónica gratuita 107 y dio recomendaciones sobre cómo actuar

hasta la llegada del personal de salud especializado.

La directora del Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, doctora

Bernardita Obst, destacó que este tipo de actividades permiten acercar

conocimientos esenciales a la comunidad. “En esta oportunidad, a cargo de

la base SIPEC de nuestro hospital, en lo que tiene que ver con Reanimación

Cardiopulmonar y primeros auxilios”, mencionó.

En ese punto, ahondó que, enseñar estas herramientas a la población

pueden marcar la diferencia en los primeros minutos de una emergencia.

“Una intervención oportuna puede salvar una vida antes de la llegada del

equipo salud”, expresó.

La profesional remarcó además que la prevención y la educación sanitaria

constituyen pilares fundamentales del sistema público de salud.“Es muy

importante que estos conocimientos lleguen a las instituciones de la

comunidad, porque cualquier persona puede encontrarse frente a una

situación crítica. Saber cómo actuar, mantener la calma y activar

rápidamente el sistema de emergencias contribuye a mejorar el pronóstico

de los pacientes”, afirmó.

Durante la jornada también se analizaron ejemplos de accidentes frecuentes

que pueden ocurrir en los hogares y en la vía pública y se ofrecieron

consejos para prevenirlos y actuar de forma segura en el caso que ocurran.

Finalmente, Obst agradeció a los vecinos que participaron de este accionar,

valorando “el interés y la participación demostrada”. Y recalcando que una

comunidad capacitada es una comunidad más preparada para salvar

vidas.“Capacitarse también es una forma de cuidar a los demás”, sostuvo.