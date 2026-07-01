La base SIPEC del Hospital Distrital de Clorinda fortalece la capacitación comunitaria en RCP y primeros auxilios

Mediante charlas y talleres didácticos que se desarrollan en distintos
espacios comunitarios.
El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano,
continúa promoviendo acciones de capacitación comunitaria para fortalecer
la respuesta de la población ante situaciones de emergencia.
En ese marco, personal de la base Clorinda del Sistema Integrado
Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) del Hospital Distrital
“Cruz Felipe Arnedo”, llevó adelante una charla sobre Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) básica y primeros auxiliosen la Iglesia Evangélica
“Más que Vencedores”
La actividad estuvo destinada a los feligreses de esa institución, quienes
participaron activamente de una jornada orientada a incorporar
conocimientos y habilidades que pueden resultar determinantes para salvar
vidas.
Durante la capacitación, los profesionales explicaron paso a paso cómo
realizar correctamente las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) en niños y adultos, remarcando la importancia de su aplicación
inmediata frente a un paro cardiorrespiratorio.
Asimismo, se brindaron herramientas de primeros auxilios para actuar ante
situaciones críticas como ahogamientos, atragantamientos y otras
emergencias que pueden presentarse tanto en el ámbito doméstico como en
la vía pública. Entre estas, la maniobra de Heimlich para desobstruir la vía
aérea.
La capacitación incluyó, además, pautas para el abordaje inicial de
personas que atraviesan una emergencia relacionada con la salud mental.
Además, el equipo del SIPEC hizo especial hincapié en la importancia de
activar de manera inmediata el sistema de emergencias mediante la llamada
a la línea telefónica gratuita 107 y dio recomendaciones sobre cómo actuar
hasta la llegada del personal de salud especializado.
La directora del Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, doctora
Bernardita Obst, destacó que este tipo de actividades permiten acercar
conocimientos esenciales a la comunidad. “En esta oportunidad, a cargo de
la base SIPEC de nuestro hospital, en lo que tiene que ver con Reanimación
Cardiopulmonar y primeros auxilios”, mencionó.
En ese punto, ahondó que, enseñar estas herramientas a la población
pueden marcar la diferencia en los primeros minutos de una emergencia.
“Una intervención oportuna puede salvar una vida antes de la llegada del
equipo salud”, expresó.
La profesional remarcó además que la prevención y la educación sanitaria
constituyen pilares fundamentales del sistema público de salud.“Es muy
importante que estos conocimientos lleguen a las instituciones de la
comunidad, porque cualquier persona puede encontrarse frente a una
situación crítica. Saber cómo actuar, mantener la calma y activar
rápidamente el sistema de emergencias contribuye a mejorar el pronóstico
de los pacientes”, afirmó.
Durante la jornada también se analizaron ejemplos de accidentes frecuentes
que pueden ocurrir en los hogares y en la vía pública y se ofrecieron
consejos para prevenirlos y actuar de forma segura en el caso que ocurran.
Finalmente, Obst agradeció a los vecinos que participaron de este accionar,
valorando “el interés y la participación demostrada”. Y recalcando que una
comunidad capacitada es una comunidad más preparada para salvar
vidas.“Capacitarse también es una forma de cuidar a los demás”, sostuvo.