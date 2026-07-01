El encuentro de Lionel Messi con Spiderman en Nueva York que causa furor en las redes: el capitán de la Selección protagoniza un spot publicitario con Tom Holland

El próximo 31 de julio se estrena la nueva película de Marvel.

La increíble imagen del rosarino volando con el Hombre Araña por los rascacielos de la Gran Manzana.

Lionel Messi no es solo una estrella del deporte, sino también un protagonista del cine. Mientras busca conquistar su segunda Copa del Mundo, siendo la máxima referencia del seleccionado nacional y el máximo goleador del certamen, el astro argentino apareció en un spot publicitario junto a uno de los actores más influyentes de la última década, Tom Holland, mundialmente conocido por interpretar a Spiderman.

La admiración del actor británico por el capitán de la Selección volvió a quedar en evidencia, aunque esta vez no fue desde una tribuna. Holland, reconocido por darle vida a uno de los superhéroes más famosos de la historia, compartió una llamativa publicidad junto al crack argentino en una campaña para promocionar la nueva película del Hombre Araña .

El spot comienza con Tom Holland hablando por teléfono hasta que escucha abrirse la puerta del local. Cuando se da vuelta por curiosidad, descubre que quien acaba de entrar es el mismísimo Lionel Messi. Al verlo, se levanta de la mesa y, producto de los nervios, termina tropezándose y cayéndose al piso.

Mientras Messi lo observa sin entender demasiado la situación, el británico se levanta sonriente y le pregunta: “Vos sos Messi, ¿no?”. El rosarino responde afirmativamente. Luego, Holland vuelve a dirigirse a él y le pregunta qué está haciendo por allí, a lo que Messi responde: “Estoy buscando a Spiderman”. Sorprendido, el actor exclama: “Esperá, ¿vos estás buscando a Spiderman?”, y nuevamente recibe un simple “Sí” como respuesta.

Tras esa respuesta, Holland le pide a Lionel que espere allí unos segundos, mientras el dueño del local le da la bienvenida a Nueva York. Instantes después, aparece Spiderman con una pirueta y le pregunta: “¿Vos me estás buscando?”. Messi, sonriente, le responde que sí. Entonces, el superhéroe le dice: “¿Querés volar?”. El astro argentino, desconcertado, responde: “¿Qué?”.

En la escena siguiente aparece Lionel Messi sujetado a Spiderman mientras ambos sobrevuelan los edificios de la Gran Manzana impulsados por las clásicas telarañas del icónico personaje.

La película de Marvel se estrena el próximo 31 de julio en los cines de todo el mundo. ¿Volverá a aparecer el capitán de la Scaloneta?

(Clarín)