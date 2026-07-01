Invitan a emprendedores formoseños a sumarse al concurso “Emprendimiento Argentino 2026”

Se trata de un certamen federal con instancias provincial y nacional,

destinado a proyectos tradicionales innovadores y de base tecnológica. Las

inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio y se busca

potenciar la visibilidad, vinculación y escala de las producciones locales.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Dirección de

Comercio y Desarrollo, convocó formalmente a los emprendedores locales

a participar del concurso “Emprendimiento Argentino 2026”. Se trata de un

certamen de carácter federal, articulado por la Subsecretaría de

Emprendedores de la Nación, que ofrece una vidriera estratégica para

visibilizar, conectar y escalar los proyectos productivos de todo el país.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, el director de Comercio y

Desarrollo de la provincia, Marcelo Quiñones, brindó detalles sobre la

apertura de la inscripción y los alcances de la iniciativa.

“Estamos actualmente con la inscripción abierta a este certamen que consta

de una instancia provincial y, posteriormente, una etapa nacional.

Buscamos elegir a los representantes de nuestra provincia que irán a

competir a nivel país”, precisó el funcionario.

Explicó que la convocatoria está segmentada en cuatro categorías

específicas para abarcar el diverso mapa emprendedor y detalló que, por un

lado, “se encuentran los proyectos enfocados en sectores tradicionales pero

que aporten valor e innovación”; y por el otro, “aquellos de carácter

netamente tecnológico o con innovación científica”. A su vez, cada una de

estas ramas se subdivide según el estadio del negocio: la opción de

“Despegue” y la de “Crecimiento y Expansión”.

Respecto a los requisitos obligatorios, Quiñones puntualizó que para el

caso de “Despegue”, tanto las personas humanas como jurídicas “no deben

exceder los siete años de inscripción ante la Agencia de Recaudación y

Control Aduanero (ARCA)” y marcó que “eso es lo que marca

formalmente su calidad de emprendimiento”.

De esta manera, señaló que “al momento de la evaluación, el comité

ponderará especialmente aquellos modelos de negocios que demuestren ser

innovadores, escalables y que marquen una clara diferenciación dentro del

ecosistema productivo”.

Asimismo, aclaró que los proyectos postulantes “deben ser genuinamente

oriundos de Formosa, cuya actividad principal se radique en suelo

provincial, excluyendo a sucursales de firmas de otras jurisdicciones”.

En este sentido, subrayó que “el objetivo principal del certamen es darle

visibilidad a los emprendimientos, y esa visibilidad se traduce en

conexiones”; por eso, indicó que “los finalistas accederán de forma directa

a programas de mentorías especializadas, becas y vinculación técnica con

actores clave y empresas líderes de los ámbitos regional y nacional”.

Finalmente, el titular de la cartera de Comercio y Desarrollo instó a los

emprendedores a inscribirse y resaltó que los interesados tienen tiempo de

concretar su postulación hasta el próximo 31 de julio, mediante el siguiente

link: argentina.gob.ar/concurso-emprendimiento/formulario

Concluido el plazo de inscripción, el certamen provincial iniciará su etapa

de evaluación y concurso a partir del 31 de agosto, definiendo los nombres

que llevarán la bandera del desarrollo formoseño a la gran final nacional.