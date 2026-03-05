Insfrán anunció un aumento del 14% para la Administración Pública de Formosa

Se pagará en dos veces y alcanza, también, a los jubilados y pensionados
provinciales. La recomposición se extiende a guardias, horas extras, días
inhábiles, servicios por antigüedad, entre otros. El sueldo mínimo, en
mayo, llegará al millón de pesos. Las asignaciones familiares se
incrementan un 35%.
Este miércoles 4 de marzo, por la mañana, el gobernador de Formosa,
Gildo Insfrán, anunció un incremento salarial del 14% para la
Administración Pública Provincial, en conferencia de prensa, desde el 5to
piso de Casa de Gobierno, acompañado por gremialistas de diversos
sectores.
“Ante el escenario socioeconómico actual del país, caracterizado por
políticas del Gobierno nacional que generan pérdida del valor real de
salarios y jubilaciones frente a una persistente inflación, así como una caída
del empleo, del consumo y de la actividad económica, lo cual disminuye
drásticamente la recaudación provincial, se torna imprescindible tomar
nuevas medidas necesarias para apuntalar el poder adquisitivo de los
ingresos de los empleados públicos y jubilados provinciales, ello acorde a
las posibilidades del Tesoro local”, indicó el mandatario.
En ese marco, confirmó que, según lo acordado con los representantes de
las entidades gremiales, a partir del 1 de marzo, se aplicará un aumento del
14% en las remuneraciones del sector público para el primer semestre de
este año.
El mismo será efectivo en dos partes: 7% desde el 1 de marzo; y el otro 7%
a partir del 1 de abril, ambos se aplicarán sobre los valores de haberes
vigentes al mes de febrero de este año.
Esta medida comprende, además, a las jubilaciones y pensiones que paga la
Caja de Previsión Social (CPS); y se extiende, conforme al cronograma
anunciado, a los diferentes beneficios complementarios legales
remunerativos que perciben los agentes activos de los distintos escalafones
de la Administración Provincial: guardias, horas extras, días inhábiles,
servicios por antigüedad, entre otros.
Asimismo, se fijaron los sueldos mínimos de bolsillo garantizados para los
trabajadores de todos los escalafones en 940 mil pesos para marzo; y un
millón para abril.
“Es importante destacar que las sumas mínimas de bolsillo indicadas no
incluyen las asignaciones familiares, como tampoco al resto de los
complementos y/o suplementos que pudieran corresponder a los agentes de
los diferentes escalafones: horas extras, asistencia social al personal, fondo
estímulo, productividad, guardias, entre otros”, aclaró Insfrán.
Docentes
Por su parte, para el escalafón docente se determinaron los nuevos valores
del Punto Índice en $1566,441872 para marzo; y $1668,919378 para abril.
Asignaciones Familiares e IPS
También se acordó un incremento del 35% en el valor actual de las
Asignaciones Familiares establecidas por la Ley N° 1646 para los
empleados activos y pasivos de la Administración Provincial.
Y, finalmente, se dispuso que el porcentaje de aumento anunciado alcance
a los beneficiarios comprendidos por la Ley N° 482 del Instituto de
Pensiones Sociales (IPS).
Sobre el final, el Gobernador explicó que este conjunto de medidas de
política salarial adoptadas para beneficio de los trabajadores activos y
pasivos representa, para el Tesoro local, en términos acumulados durante el
presente año, un desembolso incremental superior a los 140 mil millones de
pesos, “que se financiarán íntegramente con recursos corrientes del
presupuesto provincial, es decir, sin acudir a endeudamiento”.