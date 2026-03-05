Insfrán anunció un aumento del 14% para la Administración Pública de Formosa

Se pagará en dos veces y alcanza, también, a los jubilados y pensionados

provinciales. La recomposición se extiende a guardias, horas extras, días

inhábiles, servicios por antigüedad, entre otros. El sueldo mínimo, en

mayo, llegará al millón de pesos. Las asignaciones familiares se

incrementan un 35%.

Este miércoles 4 de marzo, por la mañana, el gobernador de Formosa,

Gildo Insfrán, anunció un incremento salarial del 14% para la

Administración Pública Provincial, en conferencia de prensa, desde el 5to

piso de Casa de Gobierno, acompañado por gremialistas de diversos

sectores.

“Ante el escenario socioeconómico actual del país, caracterizado por

políticas del Gobierno nacional que generan pérdida del valor real de

salarios y jubilaciones frente a una persistente inflación, así como una caída

del empleo, del consumo y de la actividad económica, lo cual disminuye

drásticamente la recaudación provincial, se torna imprescindible tomar

nuevas medidas necesarias para apuntalar el poder adquisitivo de los

ingresos de los empleados públicos y jubilados provinciales, ello acorde a

las posibilidades del Tesoro local”, indicó el mandatario.

En ese marco, confirmó que, según lo acordado con los representantes de

las entidades gremiales, a partir del 1 de marzo, se aplicará un aumento del

14% en las remuneraciones del sector público para el primer semestre de

este año.

El mismo será efectivo en dos partes: 7% desde el 1 de marzo; y el otro 7%

a partir del 1 de abril, ambos se aplicarán sobre los valores de haberes

vigentes al mes de febrero de este año.

Esta medida comprende, además, a las jubilaciones y pensiones que paga la

Caja de Previsión Social (CPS); y se extiende, conforme al cronograma

anunciado, a los diferentes beneficios complementarios legales

remunerativos que perciben los agentes activos de los distintos escalafones

de la Administración Provincial: guardias, horas extras, días inhábiles,

servicios por antigüedad, entre otros.

Asimismo, se fijaron los sueldos mínimos de bolsillo garantizados para los

trabajadores de todos los escalafones en 940 mil pesos para marzo; y un

millón para abril.

“Es importante destacar que las sumas mínimas de bolsillo indicadas no

incluyen las asignaciones familiares, como tampoco al resto de los

complementos y/o suplementos que pudieran corresponder a los agentes de

los diferentes escalafones: horas extras, asistencia social al personal, fondo

estímulo, productividad, guardias, entre otros”, aclaró Insfrán.

Docentes

Por su parte, para el escalafón docente se determinaron los nuevos valores

del Punto Índice en $1566,441872 para marzo; y $1668,919378 para abril.

Asignaciones Familiares e IPS

También se acordó un incremento del 35% en el valor actual de las

Asignaciones Familiares establecidas por la Ley N° 1646 para los

empleados activos y pasivos de la Administración Provincial.

Y, finalmente, se dispuso que el porcentaje de aumento anunciado alcance

a los beneficiarios comprendidos por la Ley N° 482 del Instituto de

Pensiones Sociales (IPS).

Sobre el final, el Gobernador explicó que este conjunto de medidas de

política salarial adoptadas para beneficio de los trabajadores activos y

pasivos representa, para el Tesoro local, en términos acumulados durante el

presente año, un desembolso incremental superior a los 140 mil millones de

pesos, “que se financiarán íntegramente con recursos corrientes del

presupuesto provincial, es decir, sin acudir a endeudamiento”.