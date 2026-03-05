XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río: Artistas formoseños le ponen colores e identidad a herradura

En el marco de la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río, el Gobierno de la

provincia, a través de una acción conjunta entre el Ministerio de Turismo y la

Subsecretaría de Cultura, llevan adelante una intervención de arte público en la

localidad de Herradura.

Esta iniciativa, coordinada por el Espacio de Arte Público del sector de Artes

Visuales, consiste en jornadas intensivas de convivencia y producción artística

donde el color y la creatividad transforman el paisaje urbano. En esta

oportunidad, un colectivo de 32 artistas interviene puntos estratégicos de la

localidad turística, creando una serie de murales que buscan embellecer el

espacio y consolidar una muestra de la riqueza cultural y natural de la zona.

El primer encuentro se realizó este sábado, y los vecinos y visitantes pudieron

contemplar parte del trabajo de los artistas. Si bien las obras aún se encuentran

en proceso, ya se puede observar en las composiciones elementos clave del

patrimonio cultural inmaterial de Herradura, y todo lo que inspira la vida a

orillas del río, su laguna y sus riachos.

La actividad también busca fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar el

talento de los creadores visuales formoseños, integrando el arte como un

atractivo turístico permanente, consolidando a Herradura como un destino

atractivo para ser visitado durante todo el año.

Al integrar el arte con el desarrollo turístico, Formosa sigue apostando a lo

propio, valorizando el capital humano y garantizando que cada rincón del

territorio sea un espacio de encuentro y disfrute para las familias. Es, en

definitiva, el arte público como herramienta de transformación social y símbolo

de una Formosa que crece con identidad.