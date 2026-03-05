En el marco de la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río, el Gobierno de la
provincia, a través de una acción conjunta entre el Ministerio de Turismo y la
Subsecretaría de Cultura, llevan adelante una intervención de arte público en la
localidad de Herradura.
Esta iniciativa, coordinada por el Espacio de Arte Público del sector de Artes
Visuales, consiste en jornadas intensivas de convivencia y producción artística
donde el color y la creatividad transforman el paisaje urbano. En esta
oportunidad, un colectivo de 32 artistas interviene puntos estratégicos de la
localidad turística, creando una serie de murales que buscan embellecer el
espacio y consolidar una muestra de la riqueza cultural y natural de la zona.
El primer encuentro se realizó este sábado, y los vecinos y visitantes pudieron
contemplar parte del trabajo de los artistas. Si bien las obras aún se encuentran
en proceso, ya se puede observar en las composiciones elementos clave del
patrimonio cultural inmaterial de Herradura, y todo lo que inspira la vida a
orillas del río, su laguna y sus riachos.
La actividad también busca fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar el
talento de los creadores visuales formoseños, integrando el arte como un
atractivo turístico permanente, consolidando a Herradura como un destino
atractivo para ser visitado durante todo el año.
Al integrar el arte con el desarrollo turístico, Formosa sigue apostando a lo
propio, valorizando el capital humano y garantizando que cada rincón del
territorio sea un espacio de encuentro y disfrute para las familias. Es, en
definitiva, el arte público como herramienta de transformación social y símbolo
de una Formosa que crece con identidad.
XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río: Artistas formoseños le ponen colores e identidad a herradura
