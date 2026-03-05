El ministro Gonzalez resaltó que la formación policial es parte “de la educación pública”

Por ese motivo, durante esa etapa se brinda una cobertura integral,

incluyendo una alimentación adecuada, el uniforme de servicio y una beca

de estudios como un estímulo, solventado por el Estado provincial.

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel

Gonzalez, encabezó el lanzamiento del ciclo lectivo 2026 en el orden de “la

formación policial que forma parte de la educación pública, y que es la

continuidad del acto que presidió el gobernador Gildo Insfrán, dando inicio

a las clases en la provincia de Formosa”, subrayó.

Se trata de la apertura de las actividades académicas en los Institutos

Policiales, que se llevó a cabo en la jornada del martes 3 en el

Polideportivo Policial “28 de Mayo”, ubicado en el barrio San Antonio de

la ciudad de Formosa.

Al respecto, el funcionario destacó a la Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR): “Fue un acto muy importante, donde muchas familias

acompañaron a sus hijos e hijas que ingresaron a la Policía”, como también

para quienes ya transitan sus estudios académicos y “empezarán su curso

para aspirar al ascenso”.

Entonces, en otras palabras, “esto forma parte de la formación tanto inicial

de la Policía de Formosa como de la formación continua y la actualización

permanente por parte del personal, tanto en la jerarquía de los oficiales

como de los suboficiales”, resumió.

Por otro lado, señaló que se debe tener en cuenta que “la Policía está

conformada por hombres y mujeres que tienen los mismos sueños, anhelos,

deseos y preocupaciones como cualquier otro ciudadano”.

No obstante ello, hizo énfasis en marcar que esta institución cumple un rol

“especial” dentro de la comunidad porque, ante una situación de riesgo,

peligro y la necesidad de un apoyo inmediato, siempre se recurre a la

Policía.

Y, fundamentalmente, ante esto, lo que se pretende es “contar con buenas

personas” porque ello “permite confiar” en que “nos puedan ayudar en ese

momento difícil”.