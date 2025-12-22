Innovación médica que salva vidas: El HAC realizó un reemplazo valvular mínimamente invasivo

El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Alta Complejidad
(HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” llevó adelante un procedimiento innovador
dentro del ámbito de la cirugía cardíaca: un reemplazo valvular mediante una
técnica mínimamente invasiva. Este tipo de intervención se caracteriza por
accesos pequeños y remotos, que ya no requieren la apertura total del
esternón, sino incisiones de apenas uno o dos centímetros, a través de las
cuales se realiza el reemplazo de la válvula.
Los beneficios para el paciente son altamente significativos. Más allá del
aspecto estético, esta técnica reduce considerablemente el dolor
postoperatorio, acorta los tiempos de recuperación y permite una reinserción
mucho más rápida a la vida social y laboral. En muchos casos, como el de esta
intervención, a tan solo dos semanas de la cirugía el paciente ya puede retomar
una vida relativamente normal, con una mejora notable en su calidad de vida.
El HAC se encuentra entre las tres únicas instituciones del país que realizan
este tipo de procedimientos, lo que posiciona a la provincia como referente en
salud de alta complejidad y representa una oferta prestacional de enorme valor
para los pacientes, brindándoles acceso a prácticas de vanguardia sin
necesidad de trasladarse a otros centros del país.
Volver a soplar las velitas: Una historia de vida y compromiso médico
Evelyn, la paciente intervenida, compartió un emotivo testimonio que refleja
el impacto humano de esta intervención:
“Este 8 de diciembre pude soplar las velitas una vez más y compartir ese
momento tan especial junto a mi hijo. Es algo que parecía tan simple, pero que
hoy tiene un valor inmenso. Estoy infinitamente agradecida al Hospital de
Alta Complejidad por darme la posibilidad de seguir con vida, a todo el
equipo de cirugía cardiovascular que puso su conocimiento, su compromiso y
su corazón para que yo pudiera recuperar mi salud. Y a Dios, que siempre está
presente, guiando las manos de estos médicos y dándonos a los pacientes la
esperanza y la oportunidad de recibir una atención que nos devuelve la vida”.
Cerrar el año con palabras de agradecimiento como las de Evelyn es uno de
los mayores reconocimientos al trabajo realizado. Para el Gobierno de la
provincia de Formosa, que garantiza el acceso a una salud pública de calidad,
y para el Hospital y cada uno de sus equipos, estas historias son el motor que
impulsa a seguir redoblando esfuerzos, con vocación, compromiso y
humanidad.