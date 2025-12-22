Educación cerró el ciclo lectivo 2025 con un acto en la EPEP 179

Este lunes 22, desde las 7:15 horas, el Ministerio de Cultura y Educación

dio un cierre simbólico al ciclo lectivo 2025 con un acto protocolar en la

Escuela Provincial de Educación Primaria (E.P.E.P.) Nº 179 "Juan Bautista

Alberdi" de la ciudad capital.

Al respecto, el titular de la cartera educativa, Julio Araoz, consideró que

“este ha sido un año de mucho trabajo y también con muchas

satisfacciones” y mencionó los “destacados desempeños” que tuvieron los

estudiantes formoseños de diferentes niveles y modalidades en certámenes

como ferias de ciencia, filosofía o las Pruebas Aprender.

“Y, por supuesto, el hecho central, consagrar en nuestra nueva Constitución

Provincial a la educación como un derecho humano fundamental”, destacó.

De esta manera, indicó el funcionario, se concluye oficialmente con este

ciclo lectivo aunque los diferentes establecimientos vinieron haciendo lo

propio en días anteriores, como la EPEP N°1, cuyo acto se concretó el

viernes pasado.

Servicio Nutricional

Asimismo, anticipó que los equipos técnicos ya están trabajando en los

preparativos para la entrega de juguetes por Día de Reyes el próximo 6 de

enero mientras que otro “ponen a punto la información para la provisión de

kits escolares” que entrega, cada año, el Gobierno provincial.

Además, garantizó Araoz, las instituciones educativas abrirán sus puertas

durante el receso escolar para brindar el Servicio Social y Nutricional en

todo el territorio formoseño porque “es un compromiso que estamos

cumpliendo con un mandato constitucional”.

“Y, por otra parte, es una política activa que caracteriza a Formosa y que se

ha sostenido durante décadas, independientemente del contexto como este,

por ejemplo, totalmente adverso, que castiga a las familias argentinas y eso

le asigna un valor mucho más alto a esta decisión que ha tomado nuestro

Gobernador de sostener el servicio nutricional durante los 12 meses del año

en todo el territorio de la provincia”, aclaró.

Agradecimientos

Por otro lado, el Ministro envió un “profundo agradecimiento” a los

docentes y las familias, como así también a los estudiantes y consideró que

estos “son momentos en los cuales renovamos el compromiso”.

“Y, como bien decía al principio, hoy estamos cumpliendo con un mandato

constitucional, que es muy claro en cuanto a los objetivos estratégicos que

plantea el Modelo Formoseño para con la educación pública, gratuita, de

calidad inclusiva, garantizando el servicio educativo desde los cinco años

hasta la finalización del nivel secundario. Eso está consagrado en nuestra

Constitución Provincial”, ratificó.

Sobre el final, Araoz aseguró que “hemos cumplido” los objetivos previstos

para este ciclo lectivo y recordó que, hace muchos años, la labor del

Ministerio se caracteriza “por contar con un plan operativo que se

confecciona en el último trimestre y se ejecuta a partir del inicio del

siguiente ciclo lectivo, que va mucho más allá del calendario escolar, que

es información relevante”.

“Pero aquí tenemos los objetivos a perseguir, por ejemplo, todas las

acciones que se van a desarrollar en todo el territorio de la provincia con un

despliegue de equipos técnicos asistiendo a directivos, a docentes, en todas

las delegaciones zonales que componen nuestro sistema educativo

provincial en todos los niveles y modalidades”, cerró.