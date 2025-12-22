Educación cerró el ciclo lectivo 2025 con un acto en la EPEP 179

Este lunes 22, desde las 7:15 horas, el Ministerio de Cultura y Educación
dio un cierre simbólico al ciclo lectivo 2025 con un acto protocolar en la
Escuela Provincial de Educación Primaria (E.P.E.P.) Nº 179 "Juan Bautista
Alberdi" de la ciudad capital.
Al respecto, el titular de la cartera educativa, Julio Araoz, consideró que
“este ha sido un año de mucho trabajo y también con muchas
satisfacciones” y mencionó los “destacados desempeños” que tuvieron los
estudiantes formoseños de diferentes niveles y modalidades en certámenes
como ferias de ciencia, filosofía o las Pruebas Aprender.
“Y, por supuesto, el hecho central, consagrar en nuestra nueva Constitución
Provincial a la educación como un derecho humano fundamental”, destacó.
De esta manera, indicó el funcionario, se concluye oficialmente con este
ciclo lectivo aunque los diferentes establecimientos vinieron haciendo lo
propio en días anteriores, como la EPEP N°1, cuyo acto se concretó el
viernes pasado.
Servicio Nutricional
Asimismo, anticipó que los equipos técnicos ya están trabajando en los
preparativos para la entrega de juguetes por Día de Reyes el próximo 6 de
enero mientras que otro “ponen a punto la información para la provisión de
kits escolares” que entrega, cada año, el Gobierno provincial.
Además, garantizó Araoz, las instituciones educativas abrirán sus puertas
durante el receso escolar para brindar el Servicio Social y Nutricional en
todo el territorio formoseño porque “es un compromiso que estamos
cumpliendo con un mandato constitucional”.
“Y, por otra parte, es una política activa que caracteriza a Formosa y que se
ha sostenido durante décadas, independientemente del contexto como este,
por ejemplo, totalmente adverso, que castiga a las familias argentinas y eso
le asigna un valor mucho más alto a esta decisión que ha tomado nuestro
Gobernador de sostener el servicio nutricional durante los 12 meses del año
en todo el territorio de la provincia”, aclaró.
Agradecimientos
Por otro lado, el Ministro envió un “profundo agradecimiento” a los
docentes y las familias, como así también a los estudiantes y consideró que
estos “son momentos en los cuales renovamos el compromiso”.
“Y, como bien decía al principio, hoy estamos cumpliendo con un mandato
constitucional, que es muy claro en cuanto a los objetivos estratégicos que
plantea el Modelo Formoseño para con la educación pública, gratuita, de
calidad inclusiva, garantizando el servicio educativo desde los cinco años
hasta la finalización del nivel secundario. Eso está consagrado en nuestra
Constitución Provincial”, ratificó.
Sobre el final, Araoz aseguró que “hemos cumplido” los objetivos previstos
para este ciclo lectivo y recordó que, hace muchos años, la labor del
Ministerio se caracteriza “por contar con un plan operativo que se
confecciona en el último trimestre y se ejecuta a partir del inicio del
siguiente ciclo lectivo, que va mucho más allá del calendario escolar, que
es información relevante”.
“Pero aquí tenemos los objetivos a perseguir, por ejemplo, todas las
acciones que se van a desarrollar en todo el territorio de la provincia con un
despliegue de equipos técnicos asistiendo a directivos, a docentes, en todas
las delegaciones zonales que componen nuestro sistema educativo
provincial en todos los niveles y modalidades”, cerró.