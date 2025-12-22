Se realizará la Cantata Navideña y la celebración de la Santa Misa en la Cruz del Norte

Al igual que todos los años, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE)
llevará a cabo la tradicional Cantata Navideña y la celebración de la
Santa Misa en la Cruz del Norte de la ciudad capital. Será este martes 23,
a las 19.30 horas, y participarán los Coros Infanto Juvenil “Chiquita
Milanese” y “Villa del Carmen”.
“Hace muchos años que en Formosa tenemos el placer de contar con esta
Cantata Navideña en la Cruz del Norte. Se trata de una actividad que se
encuentra por Calendario Escolar y que involucra a alumnos, familias,
comunidad en general y a nosotros como Ministerio, quienes acompañamos
con alegría y emoción”, esbozó el subsecretario de Educación, Luis
Ramírez Méndez, en testimonios recabados por AGENFOR.
Asimismo, la profesora Romina Barrionuevo, una de las docentes a cargo
del Coro “Chiquita Milanese”, comentó que esta propuesta “es el cierre de
todo el recorrido” que comienza el 8 de diciembre con el “Formosa Brilla”
y puso en resalto “la alegría de los chicos por ser parte de esta acción”.
“En esta oportunidad, ellos pueden demostrar todo lo que aprendieron en
este tiempo y cómo se prepararon para esta oportunidad, ya que desde el
mes de septiembre empezaron los ensayos específicos para esta cantata”,
agregó a la Agencia de Noticias Formosa.
Por su parte, el profesor José Cárcano, coordinador del Programa Escuelas
Abiertas, declaró que se trata “de una actividad que incluyó semanas de
preparación, muchos días de trabajo para cumplir con este compromiso que
para nosotros es un majestuoso cierre de todas las actividades propuestas
que hay para la llegada de la Navidad”.
Indicó que “todos los años se redoblan los esfuerzos para cumplir con las
familias formoseñas y compartir con ellas esta propuesta que se desarrolla
en un lugar muy emblemático para la ciudad de Formosa, que es la entrada
a la provincia, con la Cruz que inspira esperanza y amor”.
Y puso de resalto que también se oficiará “una misa muy emotiva que
brindará un mensaje de paz y de unión a todos los formoseños”, cerró.
Se realizará la Cantata Navideña y la celebración de la Santa Misa en la Cruz del Norte
Al igual que todos los años, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE)