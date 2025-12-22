Se realizará la Cantata Navideña y la celebración de la Santa Misa en la Cruz del Norte

Al igual que todos los años, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE)

llevará a cabo la tradicional Cantata Navideña y la celebración de la

Santa Misa en la Cruz del Norte de la ciudad capital. Será este martes 23,

a las 19.30 horas, y participarán los Coros Infanto Juvenil “Chiquita

Milanese” y “Villa del Carmen”.

“Hace muchos años que en Formosa tenemos el placer de contar con esta

Cantata Navideña en la Cruz del Norte. Se trata de una actividad que se

encuentra por Calendario Escolar y que involucra a alumnos, familias,

comunidad en general y a nosotros como Ministerio, quienes acompañamos

con alegría y emoción”, esbozó el subsecretario de Educación, Luis

Ramírez Méndez, en testimonios recabados por AGENFOR.

Asimismo, la profesora Romina Barrionuevo, una de las docentes a cargo

del Coro “Chiquita Milanese”, comentó que esta propuesta “es el cierre de

todo el recorrido” que comienza el 8 de diciembre con el “Formosa Brilla”

y puso en resalto “la alegría de los chicos por ser parte de esta acción”.

“En esta oportunidad, ellos pueden demostrar todo lo que aprendieron en

este tiempo y cómo se prepararon para esta oportunidad, ya que desde el

mes de septiembre empezaron los ensayos específicos para esta cantata”,

agregó a la Agencia de Noticias Formosa.

Por su parte, el profesor José Cárcano, coordinador del Programa Escuelas

Abiertas, declaró que se trata “de una actividad que incluyó semanas de

preparación, muchos días de trabajo para cumplir con este compromiso que

para nosotros es un majestuoso cierre de todas las actividades propuestas

que hay para la llegada de la Navidad”.

Indicó que “todos los años se redoblan los esfuerzos para cumplir con las

familias formoseñas y compartir con ellas esta propuesta que se desarrolla

en un lugar muy emblemático para la ciudad de Formosa, que es la entrada

a la provincia, con la Cruz que inspira esperanza y amor”.

Y puso de resalto que también se oficiará “una misa muy emotiva que

brindará un mensaje de paz y de unión a todos los formoseños”, cerró.