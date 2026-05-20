Inauguraron el área de Hemoterapia en el Hospital de Villa Escolar

En horas de la mañana de este martes 19, se inauguró el área de

Hemoterapia en el Hospital de Villa Escolar , un espacio fundamental para

fortalecer la atención sanitaria y garantizar un acceso más rápido y seguro

a tratamientos y prácticas vinculadas a la medicina transfusional:

donación y transfusión de sangre.

La ceremonia contó con la presencia de la intendente de Villa Escolar,

Celia Robles; el subsecretario de Gestión Local del Ministerio de la

Comunidad, Miguel Insfrán; el director del Centro Provincial de

Hemoterapia, Víctor Cambra; autoridades sanitarias, trabajadores de la

salud y vecinos de la comunidad.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de seguir

ampliando y fortaleciendo el sistema público de salud en todo el territorio

provincial, acercando servicios esenciales a cada localidad y mejorando la

calidad de atención para los pacientes.

La intendente Robles, expresó su satisfacción por la concreción de esta

nueva área, subrayando que “se trata de un avance muy importante para

Villa Escolar y para toda la zona, ya que permitirá brindar respuestas más

rápidas y eficientes ante distintas emergencias y necesidades médicas”.

Por su parte, el director Cambra, resaltó “el trabajo articulado entre el

Gobierno de Formosa, el hospital local y las distintas áreas involucradas

para hacer posible esta inauguración”.

En tanto, la titular del nosocomio de salud, Dayana Chacón destacó que “la

puesta en funcionamiento del área de Hemoterapia representa un

crecimiento significativo para el sistema sanitario de la comunidad,

permitiendo optimizar recursos, ampliar prestaciones y brindar mayor

contención a los pacientes”.

Por otra parte, Miguel Insfrán remarcó el compromiso permanente del

Gobierno provincial con el fortalecimiento de la salud pública y el

acompañamiento constante a las instituciones del interior.

Además, valoró “la decisión política de seguir invirtiendo en

infraestructura y equipamiento sanitario para el interior provincial”,

realzando que “cada nueva obra y cada servicio que se incorpora

representan más igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida

para los formoseños”.

Para cerrar, coincidieron en que “la inauguración del área de Hemoterapia

marca un nuevo paso en el fortalecimiento del Hospital de Villa Escolar y

reafirma el compromiso de continuar ampliando servicios esenciales para

beneficio de toda la población”.