Inauguraron el área de Hemoterapia en el Hospital de Villa Escolar

En horas de la mañana de este martes 19, se inauguró el área de
Hemoterapia en el Hospital de Villa Escolar , un espacio fundamental para
fortalecer la atención sanitaria y garantizar un acceso más rápido y seguro
a tratamientos y prácticas vinculadas a la medicina transfusional:
donación y transfusión de sangre.
La ceremonia contó con la presencia de la intendente de Villa Escolar,
Celia Robles; el subsecretario de Gestión Local del Ministerio de la
Comunidad, Miguel Insfrán; el director del Centro Provincial de
Hemoterapia, Víctor Cambra; autoridades sanitarias, trabajadores de la
salud y vecinos de la comunidad.
Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de seguir
ampliando y fortaleciendo el sistema público de salud en todo el territorio
provincial, acercando servicios esenciales a cada localidad y mejorando la
calidad de atención para los pacientes.
La intendente Robles, expresó su satisfacción por la concreción de esta
nueva área, subrayando que “se trata de un avance muy importante para
Villa Escolar y para toda la zona, ya que permitirá brindar respuestas más
rápidas y eficientes ante distintas emergencias y necesidades médicas”.
Por su parte, el director Cambra, resaltó “el trabajo articulado entre el
Gobierno de Formosa, el hospital local y las distintas áreas involucradas
para hacer posible esta inauguración”.
En tanto, la titular del nosocomio de salud, Dayana Chacón destacó que “la
puesta en funcionamiento del área de Hemoterapia representa un
crecimiento significativo para el sistema sanitario de la comunidad,
permitiendo optimizar recursos, ampliar prestaciones y brindar mayor
contención a los pacientes”.
Por otra parte, Miguel Insfrán remarcó el compromiso permanente del
Gobierno provincial con el fortalecimiento de la salud pública y el
acompañamiento constante a las instituciones del interior.
Además, valoró “la decisión política de seguir invirtiendo en
infraestructura y equipamiento sanitario para el interior provincial”,
realzando que “cada nueva obra y cada servicio que se incorpora
representan más igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida
para los formoseños”.
Para cerrar, coincidieron en que “la inauguración del área de Hemoterapia
marca un nuevo paso en el fortalecimiento del Hospital de Villa Escolar y
reafirma el compromiso de continuar ampliando servicios esenciales para
beneficio de toda la población”.