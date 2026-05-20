Se desarrolló una nueva Mesa Interinstitucional contra la Trata y la Explotación de Personas

Funciona desde hace años y allí confluyen organismos nacionales y

provinciales para organizar estrategias conjuntas, tanto en la persecución

de estos delitos, como también en la asistencia a las víctimas.

Este martes 19, en el Centro Comunitario del barrio capitalino La Nueva

Formosa, se llevó a cabo la Mesa Interinstitucional de Intervención Directa

en casos de Trata y la Explotación de Personas.

La organización fue de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la

Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y

Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Seguridad Nacional, en el

marco de una acción conjunta con el Gobierno de Formosa.

Asistieron organismos nacionales, provinciales, integrantes de los Poderes

Ejecutivos y Judicial, de la Fiscalía Federal, del Ministerio Público Fiscal e

integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía de Formosa.

El objetivo de este espacio es generar un intercambio entre las diversas

instituciones sobre la trata y la explotación de personas, a los fines de

articular estrategias conjuntas de trabajo para la prevención, asistencia y

persecución.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el

doctor Jorge Abel González, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR) y explicó que si bien estos delitos son una cuestión de

carácter federal, “es necesaria la participación de las provincias para poder

atender este fenómeno de una manera integral”, ya que ello abarca

“muchos aspectos”, como por ejemplo “explotación laboral, sexual o

apropiación ilegal de menores de edad”.

En ese sentido, el funcionario puso de resalto que “en Formosa existe un

firme compromiso”, donde la cartera a su cargo “es la responsable de las

comunicaciones con el Estado federal” para la atención de estas

problemáticas. Es así que “cuando se detecta alguna situación, se toma

intervención directa para poder articular con otros organismos del Estado

en la atención de cada caso”.

Respecto de la realización de la Mesa Interinstitucional, subrayó que

“cuando existen acciones institucionales no hay miramientos de partidos

políticos a los cuales pertenecen los distintos funcionarios, porque lo único

importante es trabajar de forma comprometida con la realidad formoseña”.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Sylvina Aráuz,

manifestó que teniendo presente que “la trata de personas es la esclavitud

del siglo XXI”, de ahí “la importancia de trabajar de manera conjunta en

una asistencia integral”.

Consideró entonces que “hay que estar atentos ante estas situaciones de

explotación, sensibilizar sobre esta temática y coordinar estrategias

conjuntas para prevenir el delito”, al igual que “tener acciones conjuntas en

cuanto a la asistencia a la víctima”, concluyó.