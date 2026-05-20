El centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieripuso en marcha la “Libroteca”

Un nuevo espacio de acceso gratuito, destinado a las niñas y niños que

promueve la lectura, la crianza respetuosa y los vínculos saludables entre

las familias y la comunidad.

Este martes 19 de mayo quedó habilitada la “Libroteca” en el centro de

salud del barrio Fray Salvador Gurrieri (exLote 111). Se trata de un nuevo

espacio creado para las niñas y los niños que permanecen en la sala de

espera junto a sus madres, padres u otros cuidadoresa la espera de una

atención en alguno de los consultorios.

La propuesta fue impulsada por el equipo de salud mental del centro de

salud, integrado por psicólogos y trabajadores sociales, con el objetivo de

fortalecer la crianza respetuosa, promover la lectura desde edades

tempranas y fomentar vínculos saludables entre las infancias y sus entornos

familiares.

Además, colabora un grupo de estudiantes avanzados de la Licenciatura en

Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata que realizan sus

prácticas profesionalizantes en el efector sanitario.

La responsable del área de psicología, la licenciada Andrea Valconte,

explicó que el objetivo de su creación “es seguir trabajando la crianza

respetuosa, sumando ahora esta actividad, siempre basada en los derechos

de la niñez y también en los derechos de las mujeres, en este caso, las

madres que acompañan”, señaló.

Asimismo, indicó que la iniciativa “apunta a trabajar los vínculos

saludables entre los niños, algo que consideramos fundamental”. Y

comentó, que surgió a partir de una charla con la comunidad denominada

“Más libros, menos tecnologías”, desarrollada el año pasado.

“Luego de ese encuentro, desde el Ministerio de Desarrollo Humano

recibimos una cantidad de libros, lo que nos beneficiópara ir proyectando

este espacio, que no solo está orientado a la lectura, sino que aquí los

chicos también pueden pintar, escuchar cuentos, dibujar y aprender”,

detalló.

En ese sentido, explicó que por el momento “estará funcionando todos los

martes para que los vecinos lo vayan conociendo, pero según la repercusión

que tenga, más adelante iremos planificando más encuentros semanales”.

Seguidamente, la profesional adelantó, que desde la próxima semana se

incorporarán nuevas actividades. “Tenemos planificado compartir también

un desayuno con quienes asistan e ir trabajando con las madres u otros

cuidadores que acompañan”.

“La idea es hablar sobre la crianza respetuosa, a través de preguntas,

diálogo y otras dinámicas de intercambio que se irán programando para

cada encuentro, de acuerdo con los grupos que asistan cada semana”,

expuso.

Entre los temas previstos, mencionó la importancia de construir relaciones

de confianza con las infancias y fortalecer la identidad de niñas y niños

“mediante entornos seguros y afectivosque les brindan día a día sus

criadores”, agregó.

Finalmente, Valconte remarcó la importancia de trabajar de manera

conjunta con las infancias, los cuidadores y las familias en general,

destacando la buena recepción que tuvo la iniciativa en esta primera

jornada.

“Estamos muy contentos con la apertura de este espacio y con poder

brindarlo a la comunidad. Y muy agradecidos por el éxito que ya tuvo el

primer día, porque los chicos se sumaron rápidamente y participaron con

mucho entusiasmo”, concluyó.