El centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieripuso en marcha la “Libroteca”

Un nuevo espacio de acceso gratuito, destinado a las niñas y niños que
promueve la lectura, la crianza respetuosa y los vínculos saludables entre
las familias y la comunidad.
Este martes 19 de mayo quedó habilitada la “Libroteca” en el centro de
salud del barrio Fray Salvador Gurrieri (exLote 111). Se trata de un nuevo
espacio creado para las niñas y los niños que permanecen en la sala de
espera junto a sus madres, padres u otros cuidadoresa la espera de una
atención en alguno de los consultorios.
La propuesta fue impulsada por el equipo de salud mental del centro de
salud, integrado por psicólogos y trabajadores sociales, con el objetivo de
fortalecer la crianza respetuosa, promover la lectura desde edades
tempranas y fomentar vínculos saludables entre las infancias y sus entornos
familiares.
Además, colabora un grupo de estudiantes avanzados de la Licenciatura en
Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata que realizan sus
prácticas profesionalizantes en el efector sanitario.
La responsable del área de psicología, la licenciada Andrea Valconte,
explicó que el objetivo de su creación “es seguir trabajando la crianza
respetuosa, sumando ahora esta actividad, siempre basada en los derechos
de la niñez y también en los derechos de las mujeres, en este caso, las
madres que acompañan”, señaló.
Asimismo, indicó que la iniciativa “apunta a trabajar los vínculos
saludables entre los niños, algo que consideramos fundamental”. Y
comentó, que surgió a partir de una charla con la comunidad denominada
“Más libros, menos tecnologías”, desarrollada el año pasado.
“Luego de ese encuentro, desde el Ministerio de Desarrollo Humano
recibimos una cantidad de libros, lo que nos beneficiópara ir proyectando
este espacio, que no solo está orientado a la lectura, sino que aquí los
chicos también pueden pintar, escuchar cuentos, dibujar y aprender”,
detalló.
En ese sentido, explicó que por el momento “estará funcionando todos los
martes para que los vecinos lo vayan conociendo, pero según la repercusión
que tenga, más adelante iremos planificando más encuentros semanales”.
Seguidamente, la profesional adelantó, que desde la próxima semana se
incorporarán nuevas actividades. “Tenemos planificado compartir también
un desayuno con quienes asistan e ir trabajando con las madres u otros
cuidadores que acompañan”.
“La idea es hablar sobre la crianza respetuosa, a través de preguntas,
diálogo y otras dinámicas de intercambio que se irán programando para
cada encuentro, de acuerdo con los grupos que asistan cada semana”,
expuso.
Entre los temas previstos, mencionó la importancia de construir relaciones
de confianza con las infancias y fortalecer la identidad de niñas y niños
“mediante entornos seguros y afectivosque les brindan día a día sus
criadores”, agregó.
Finalmente, Valconte remarcó la importancia de trabajar de manera
conjunta con las infancias, los cuidadores y las familias en general,
destacando la buena recepción que tuvo la iniciativa en esta primera
jornada.
“Estamos muy contentos con la apertura de este espacio y con poder
brindarlo a la comunidad. Y muy agradecidos por el éxito que ya tuvo el
primer día, porque los chicos se sumaron rápidamente y participaron con
mucho entusiasmo”, concluyó.