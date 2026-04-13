El Gobierno de Misiones formalizó el cierre de Misio-Pharma y citó la “crítica situación económica” como fundamento

A través del decreto N.º 539, el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán ordenaron la liquidación de la sociedad estatal creada para producir cannabis medicinal. La medida se enmarca en la emergencia económica nacional y busca la racionalización y eficiencia del Estado.

El Gobierno de Misiones oficializó la disolución de la sociedad estatal Misio-Pharma. La decisión se formalizó mediante el decreto N.º 539, que lleva la firma del gobernador Hugo Passalacqua y del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y ordena la liquidación definitiva de la compañía.

La empresa se creó con el objetivo específico de investigar, desarrollar y producir cannabis con fines medicinales y terapéuticos, un proyecto que posicionaba a la provincia en el sector de la biotecnología aplicada a la salud.

Sin embargo, el texto del decreto fundamenta la medida en el contexto nacional. El documento oficial argumentó que la decisión responde a la “crítica situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país”.

Además, la normativa provincial subrayó la necesidad de optimizar los recursos públicos. En ese sentido, el decreto puntualizó que el cierre busca “apuntalar los principios de racionalización y eficiencia del Estado”, como parte de una política de austeridad y reordenamiento de las estructuras gubernamentales.