Graduado de la UPLaB participó de Foro Mundial de la UNESCO

El destacado evento tuvo lugar en Italia, del 18 al 22 de mayo,

congregando a más de 200 jóvenes provenientes de más de 100 países.

Kevin Tomás Alberti, egresado en la Tecnicatura en Ciencias Ambientales

de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), participó del 3°

Global MaB Youth Fórum 2026, que con organización de la UNESCO se

llevó a cabo en las reservas de biosfera Delta del Po y Colli Euganei,

ubicadas en la región del Véneto (Italia).

“Con enorme orgullo y compromiso, participé del Foro representando a las

juventudes de las Reservas de Biosfera de Argentina en el mundo”, destacó

el joven, quien actualmente se desempeña como coordinador general de la

Red de Juventudes MaB de Argentina.

Además, ejerce el rol de Punto Focal Nacional Joven MaB, reconocimiento

otorgado por UNESCO dentro de la Red Mundial de Juventudes MaB.

“Este importante foro internacional reunió a más de 200 jóvenes

provenientes de más de 100 países, comprometidos con la conservación de

la biodiversidad, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las

comunidades locales dentro de las reservas de biosfera del mundo”,

subrayó.

Y remarcó que bajo el lema “Comprometidos con el futuro que queremos”,

el encuentro buscó fortalecer el liderazgo juvenil en la toma de decisiones,

impulsar acciones frente al cambio climático, promover economías

sostenibles, integrar conocimientos tradicionales y consolidar la

participación de las juventudes dentro del Programa “Hombre y Biosfera”

(MaB) de la UNESCO.

Durante el foro se desarrollaron espacios de debate, talleres, intercambios

culturales y construcción colectiva de propuestas que contribuirán a la

implementación del nuevo Plan Estratégico de Acción de Hangzhou 2026-

2035, hoja de ruta global para las reservas de biosfera.

“Como representante argentino, llevé la voz, las experiencias y el trabajo

que realizan las juventudes en cada una de nuestras reservas de biosfera,

demostrando que los jóvenes somos actores fundamentales en la

construcción de un futuro más justo, sostenible y en armonía con la

naturaleza”, declaró Alberti.

En ese sentido, puso de resalto que “este espacio representa una

oportunidad histórica para visibilizar el trabajo ambiental, social y cultural

que se impulsa desde Argentina hacia el mundo”.