Diputados aprobó la Reforma Laboral y Karina, Adorni y Santilli festejaron desde un palco

El Gobierno de Javier Milei obtuvo otra victoria legislativa este viernes en la madrugada, y en el momento en que la Cámara de Diputados aprobara la Reforma Laboral, se pudo observar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, celebrando dentro del recinto.

Casi en simultáneo con el comunicado que emitió la Oficina del Presidente celebrando el resultado y agradeciendo a los legisladores que acompañaron el proyecto, los funcionarios se hicieron presentes para vivir la votación, tal como había ocurrido días atrás en el Senado.

Posiblemente sabiéndose con los votos necesarios, los principales dirigentes libertarios se mostraron en uno de los palcos, y explotaron tras la victoria legislativa con el polémico proyecto que este mismo jueves motivó un paro general con masiva adhesión.

A su vez, Santilli compartió el video del momento de la votación, y también destacó al resultado. “Intentaron todo. Con molotov, con piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores. NO PUDIERON. La Reforma Laboral fue aprobada en Diputados. Y pronto será LEY. De la mano de @JMilei, la Argentina vuelve a ser grande otra vez”, destacó.

El comunicado del Gobierno sobre la Reforma Laboral

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo destacó el resultado en Diputados que calificó como clave para “terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.

Según la gestión libertaria, “la aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”.

El mensaje del Gobierno se da en simultáneo con un paro nacional que contó con una enorme adhesión y el nuevo viaje del Presidente a Estados Unidos.